Зимние забавы

Семьи военнослужащих с детьми провели незабываемый день на свежем воздухе, катаясь на санках и стюбах в окрестностях села Ахмирово.

Инициатором проведения Дня здоровья выступил актив службы по организации работы с членами семей военнослужащих войсковой части 27943 имени Народного героя Касыма Кайсенова при поддержке командира войсковой части подполковника Ержана Мейрманова.

– Зима – это особое время года для детей и взрослых, потому что именно в этот период укрепляются семейные традиции, в том числе оздоровительные, – сказал подполковник Юрий Романович. – Замечательно, когда члены семьи катаются на санках, лыжах, а затем дружно возвращаются в уютный дом, делятся впечатлениями. Считаю, что здоровая нация – это залог успеха страны!

Видя неподдельный восторг в глазах малышей, которые весело катились со специально оборудованных горок, родители на какой-то миг и сами стали детьми.

– Ради таких моментов стоит жить! – сказал Нуржан Малгаждаров. – У всех участников праздника спорта осталась масса незабываемых и ярких впечатлений, которые надолго запомнятся.

Елена Пашке