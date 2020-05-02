Зигзаги судьбы

Клиническая смерть разделила жизнь шахтера Владимира Сметанина на до и после. В нем проснулись поэтический талант и любовь к фотографии.

…Слушая героя повествования, можно заметить одну закономерность – несколько раз он бывал на грани между жизнью и смертью, и в эти моменты случалось чудо. Как будто Всевышний вёл его через тернии к звездам…

ПРОДЕЛКИ СЛУЧАЯ

Владимир Борисович родился в городе Исилькуль Омской области. Когда ему исполнился год, семья переехала в Зыряновск (ныне – Алтай).

– Рядом с домом была запруда, где местные жители купались и полоскали бельё в любое время года, – рассказал Владимир Сметанин. – Когда мне было года три, дед сделал санки. Так я на них угодил прямо в прорубь с головой. Случайно увидела местная девчонка, она-то меня и вытащила.

Как вспоминает поэт, в детстве он был ещё тот шкода – любил проказничать. Ни одно интересное событие не обходилось без его участия: то он стог подожжет, то наказ бабушки нарушит и тут же попадет впросак… Его истории из жизни легли в основу поэтических сборников «Родом из детства» и «Ностальгия».

– Как-то раз спрятался за стогом сена и жёг спички, – поделился он. – Сено, естественно, загорелось, я пулей домой. К счастью, сгорела лишь малая часть, хотя за это мне досталось совсем не мало… Потом был ещё один эпизод: весной гулял по ограде, на улицу меня почему-то не пускали. Видимо, снова напроказничал. А в запруде за плетнём плавали утки. Они меня очень заинтересовали, и я решил перелезть через плетень. Встал на жердину и вниз прыгнул, да и повис, как Буратино, – кол зацепился за рубашку. Стал кричать, а никого нет. Когда уже запаниковал, откуда ни возьмись два парня. Они меня, конечно, сняли, но смеялись еще долго. Бабушка как узнала, что со мной случилось, сначала за прут схватилась, а потом бросила его и за зелёнкой побежала.

И таких случаев в жизни Владимира Сметанина много. Иной раз даже вопрос возникает: случайность или проделки судьбы?

– Как-то поехали с дедом на рыбалку, – загадочно начал рассказ мужчина. – Потом подъехали его знакомые, и дед вместе с ними ушёл в другое место рыбачить. Я остался, ловил рыбу на пять удочек. Сорожка в тот год клевала на удивление. У деда был садок, он висел на ветке над обрывом. Я туда рыбу складывал, так вот, не успел положить очередной трофей, как не удержался и упал в Бухтарму, которая сразу же понесла меня прочь от берега. А был в кирзовых сапогах, фуфайке, которые намокли и тянули вниз. В голове сразу мысли: «Ну вот, пожил Володя». Пока барахтался, увидел ветки ивы, которые доставали до воды. Ухватился одной рукой, потом второй, так и вылез на берег. Дошёл до нашего места, разжёг костёр, завернулся в одеяло и уснул. Казалось бы, опасность миновала, но не тут-то было. Проснулся от того, что жарко. Одеяло сгорело, фуфайка тоже, остались воротник и рукава. Как сам уцелел, не знаю. Дед моё спасение чудом назвал.

Каникулы городского мальчишки проходили в селе Большая Речка, где он наслаждался красотой природы, одновременно приобретая навыки сельского жителя – косил сено, полол огород, а при необходимости мог и корову подоить.

– Нам, ребятишкам, никто не говорил, что нужно что-то делать, – подчеркнул Владимир Борисович. – Время подходило, мы по своей инициативе точили тяпки и шли на огород. Это было в порядке вещей.

В один из походов за ягодами произошла встреча с… медведем.

– Однажды пошли за кислицей, смотрим – медвежьи следы повсюду, особо не заострили на этом внимание, – рассказал поэт. – А нас человек восемь было, у всех по ведру. Нашли место, где кислицы была тьма. Давай скорее набирать, глядь, а с другой стороны Потапыч на задних лапах стоит и ягоду уплетает. Мы всё побросали и бегом оттуда. Когда очнулись, вёдер нет. Воспоминания легли в основу книги «Времена года».

ДО И ПОСЛЕ

После окончания школы наш герой год отработал в узле связи монтером, потом его забрали в армию. Вернувшись, поступил в Зыряновский техникум на электромеханика, но, проучившись год, бросил и уехал в Кемеровскую область, где судьба ему здорово пощекотала нервы.

– Устроился работать в шахту, – поделился Владимир Борисович, – сначала не осознавал, насколько опасна эта работа. А когда успели выбраться до первого завала, а после второго трое суток просидели под землей, задумался: а стоит ли играть с судьбой в кошки-мышки?! Бросил всё и уехал на родину.

Но в родном краю подземка снова его заманила, и он посвятил ей долгие годы жизни. Правда, «в благодарность» при несчастном случае получил сломанный позвоночник и раздробленные кости, и это не считая многочисленных ушибов. Потом были операции, клиническая смерть и долгое время реабилитации. После таких серьёзных травм врачи не давали гарантий, но случилось чудо. Владимир Борисович не только начал ходить, в нём проснулся поэтический талант. В голове стали рождаться строки, небольшие куплеты, а затем – полноценные лирические произведения.

– Никогда не думал, что буду писать, – признался поэт. – Всё началось после травмы. Когда в себя пришёл, попросил ручку и стал записывать образы. Стихи стали перерастать в песни. Мне захотелось поделиться своими наработками с окружающими.

Владимир Сметанин пришел в местный поэтический клуб, отсюда и началась его деятельность как поэта. Сегодня он лауреат различных литературных конкурсов, а также призёр международного фестиваля «Золотой Тургусун», участники которого ежегодно исполняют гимн, написанный Владимиром Борисовичем. Ведь сам инициатор фестиваля – Александр Егоров благословил его на творческую деятельность.

– Александр Иванович мне всегда говорил: «Володя, пиши, никого не слушай. У тебя есть стиль, твоя поэзия узнаваема», – сказал бард.

Слова учителя, как называет Владимир Борисович Александра Егорова, придали стимул и подтолкнули к дальнейшему творчеству, тем более, что жизненного опыта хватало. Так, копилку поэтических произведений пополнили стихотворения на военную тематику, посвященные воинам-афганцам и службе в армии. Но самое трогательное и, наверное, любимое направление – детские стихи, сказки. Владимир Сметанин даже создал «Азбуку в стихах», которая быстро и легко познакомит дошколят с алфавитом. Также у него есть «Книжки-раскраски» со стихами-загадками, сборник «Стихи детям», иллюстрации к которому создавали учащиеся Риддерской художественной школы, и традиционные сказки в стихотворной форме. Интересно, что он не пересказывает сюжет всем знакомых произведений, а создает свой мир магии и волшебства. И хотя профессия Владимира Борисовича никак не связана с литературой, его произведения живые, они цепляют, играют на струнах души и позволяют увидеть жизнь такой, какая она есть на самом деле.

Своим творчеством поэт и бард с радостью делится с земляками. За последние десять лет он побывал в 25 населенных пунктах района Алтай. Выступал на предприятиях, в воинской части, доме престарелых и т. д. Но главным считает встречи со школьниками. Так, в рамках программы «Рухани жаңғыру» он посетил с творческими вечерами почти все школы района.

– Люблю выступать перед детской аудиторией, – признался поэт. – Они слушают, раскрыв рты, их эмоции чисты и искренни. От этого на душе светло. Если мое творчество поможет ребятам найти свой путь, обрести себя, я буду знать, что прожил не зря. Это самая лучшая награда, какая может быть на свете.

В объективе камеры Владимира Сметанина – также дети. Ему удается запечатлеть и сохранить непосредственность и наивность, которые мы теряем, становясь старше. Интересно, что его работы случайные, а «модели» даже не подозревают, что их снимают. Оттого и фотографии получаются искренние и притягательные.

Как признается герой повествования, пройдя сложный жизненный путь, он научился видеть прекрасное в окружающем мире и сохранять его в памяти.

Татьяна Кравченко

Район Алтай