Земляки возвращаются

Восточный Казахстан продолжает принимать земляков, возвращающихся из других стран и регионов.

«27 апреля в аэропорт Семея ожидается прибытие специального рейса из г. Атырау. На борту жители Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, которые работают в компании Tengizchevroil», – сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на своих официальных страницах в социальных сетях.

Глава региона отметил, что все 149 человек прежде прошли тестирование и соответствующие обследования на наличие коронавирусной инфекции. Результаты – отрицательные.

Кроме того, в этот же день прибыл спецавтобус из Российской Федерации. Через Барнаул возвратились 108 казахстанцев, они также перед поездкой прошли необходимое медицинское обследование.

Тем не менее, несмотря на наличие медицинских справок о состоянии здоровья, прибывшие прошли медицинский осмотр, тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Их разместили в карантинные стационары с полной изоляцией. Восточноказахстанские специалисты обеспечили все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. На местах установлены полицейские посты, обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников санитарно-эпидемиологической службы и медработников.

Только после получения результатов анализов и окончания срока карантина прибывших отправят на домашний карантин по месту жительства.

Напомним, 15 апреля текущего года в аэропорту Усть-Каменогорска приземлился чартерный рейс, который доставил из Таиланда, Индонезии и Вьетнама 179 граждан Казахстана, Кыргызстана и России. После прохождения карантина и получения отрицательных результатов тестирования на КВИ акимат Восточно-Казахстанской области организовал их доставку по месту жительства с условием дальнейшего пребывания на домашнем карантине.

Всего в период с 2 по 25 апреля из-за рубежа вернулось 22 восточноказахстанца.