Зеленый свет на белых трассах

Сюжеты республиканских телеканалов ежедневно вещают о масштабных природных катаклизмах, которые испытывает ряд регионов страны. Из-за свирепых буранов, обильных снегопадов парализованы десятки трасс. В снежном плену оказываются сотни людей, автомашин. Объявлен режим ЧС, ведутся спасательные работы.

На этом фоне ситуация на дорогах в Курчумском районе выглядит вполне благополучной. Хотя на его обширной территории в зимние месяцы не обходится без снегопадов. Со всеми сопутствующими проблемами на трассах – снежными пробками, переметами и застрявшими в них автомашинами. Какая в эти дни картина на зимних дорогах района?

Этот вопрос мы адресовали главному инженеру ПДУ (производственно-дорожного участка) № 5 КГП на ПХВ «Облшығысжол» Баглану Уябаеву. По информации дорожника, в настоящее время на закрепленной за организацией сетью автодорог общей протяженностью 496 километров работает 10 единиц снегоочистительной техники. Основные силы ПДУ брошены на самые проблемные участки, где возможны переметы трасс.

– Наиболее уязвимой в бураны и снегопады остается дорога Акбулак – Карой – Ашалы, – отмечает он. – На этой дистанции есть ветровые коридоры, по которым на дороги наносятся снежные массы, создающие переметы и пробки. Ранее в этих местах были установлены снегозащитные щиты, но и они проблему не решили. В эти дни на очистке трассы работает шнекоротор на базе автомашины «Урал», погрузчик, два трактора – колесный МТЗ-1221 и гусеничный ДТ-75.

Самая отдаленная и многоснежная дорога на территории района – село Маркаколь – Акжайляу – Урунхайка – Тоскаин. В отличие от низинных территорий района, где снежный покров в этот зимний сезон сравнительно небольшой – около 30 сантиметров, на маркакольском высокогорье снега выпало больше одного метра. Поэтому на этом участке работает мощный К-700 с лопатой, погрузчик ZL-50 и трактор МТЗ-1221. Кроме этого, снегоочистительные работы ведутся на трасах Курчум – Аксуат, а также Курчум – Маралды.

Дорожная организация имеет на вооружении 16 единиц снегоочистительной техники. В целях оперативного реагирования, приближенности к закрепленным за бригадами участкам дорог были созданы дорожно-эксплуатационные пункты (ДЭПы) в селах Егындыбулак, Маркаколь и Урунхайка. ДЭПы состоят из теплых боксов для стоянки дорожной техники, а также помещений гостиничного типа для отдыха дорожников. Кроме этого, на балансе дорожной организации имеются два обогревательных пункта в селах Маркаколь и Урунхайка для людей, которых застало бездорожье.

Часть дорог местного значения закреплена за коммунальными предприятиями «Курчум» и «Теректы». Их силами очищаются дороги, ведущие от основных трасс к малым селам. В числе последних Кайнар, Карабулак, Теректыбулак, Ушбулак (КГП «Курчум»), Кайнарлы, Балыктыбулак, Шанагаты, Жидели, Ченгельды, Аманат (КГП «Теректы»). По информации двух названных подрядных организаций, работы ведутся в штатном режиме, дорожное сообщение сохраняется во все закрепленные населенные пункты.

Природа в этот зимний сезон словно дала передышку от сильных холодов, буранов дорожникам и населению района. Впрочем, впереди еще один календарный месяц зимы. Что он принесет – покажет время.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район