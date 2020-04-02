«Казцинк» раздаст 100000 защитных масок сотрудникам и членам их семей.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Исполнительные власти разработали ряд превентивных мер для предотвращения распространения инфекции. «Казцинк», являясь одной из крупнейших компаний страны, разработал комплекс мероприятий по сдерживанию и профилактике COVID-19.

Помимо усиления санитарных мер, использования специального оборудования для измерения температуры и дезинфицирования, а также перевода части сотрудников на дистанционную работу компания закупила большую партию защитных масок. Их высокое качество предусматривает неоднократное использование.

– Мы приобрели 100000 защитных масок для того, чтобы обезопасить наших сотрудников от распространения инфекции, – отметил исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – В компании трудится около 20000 человек и еще около 5000 сотрудников подрядных организаций – в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях. Таким образом, каждому достанется по 3–4 маски – мы рассчитываем, что защитными средствами помимо казцинковцев будут пользоваться и члены их семей. Это маски высокого качества и надежности. В «Казцинке» всегда говорят, что здоровье и безопасность персонала – высший приоритет.

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ТОО «Казцинк»