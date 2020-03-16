Звучное имя

В рамках рабочей поездки в Семей глава региона Даниал Ахметов провел совещание по подготовке города к предстоящему празднованию 175-летия Абая Кунанбайулы.

В Семее уже несколько месяцев ведутся активные приготовления к этому значимому торжеству. Постепенно, шаг за шагом претворяется в жизнь все, что было запланировано на бумаге. Результаты становятся очевидными, до важного события осталось уже не так много времени. Нужно все успеть. И выполнить по высшему разряду, чтобы потом не отводить стыдливо глаза от недоделок и не бояться неожиданных вопросов иностранных гостей. Например: “А как называется этот мост?”

Эту тему поднял на совещании глава региона. Он предложил присвоить имя подвесному мосту – символу Семея.

– Мост надо назвать, – отметил Даниал Ахметов. – Такие объекты всегда имеют звучные имена. Объявите конкурс, пусть семейчане внесут предложения. Мы также очень долго обсуждали вопрос по освещению моста. Отремонтируем, проведем необходимые работы. На эти цели будет выделено 340 миллионов тенге. И я хочу, чтобы все семейчане и гости города любовались этим уникальным мостом, подобного которому нет в других городах Казахстана.

Засветится мост огнями. Он и так красив, а станет еще лучше – местная достопримечательность. Но не только этим готовятся удивлять и восхищать гостей со всего Казахстана и зарубежных стран. Как отметил аким Семея Ермак Салимов, ведется активная работа по благоустройству парков и скверов. В бюджете на эти цели предусмотрено более одного миллиарда тенге.

В текущем году завершится реконструкция центрального парка. Запланировано благоустройство других культурно-массовых объектов, а также 32 дворов, где будут установлены детские спортивные площадки на общую сумму более шести миллиардов тенге.

Но главное, несомненно, – привести в порядок дороги. Даниал Ахметов поручил отремонтировать 25 километров – от аэропорта до микрорайона Карагайлы. Провести благоустройство улиц Глинки и Бозтаева. Также до 20 июля текущего года завершить ремонт в театре имени Абая.

Флора Левина

Семей