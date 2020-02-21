Звездочки на льду

Дворец спорта имени Б. Александрова в Усть-Каменогорске в очередной раз распахнул свои двери для международного фестиваля фигурного катания «Ақпан жұлдызы».

В торжественном открытии соревнований приняли участие юные фигуристы из Казахстана и России, спортивные наставники, родители, гости.

Руководители клуба фигурного катания «Звёздный» Игорь Елисеев и Екатерина Пригода отметили, что за победу будут бороться 300 детей в возрасте от четырех до 15 лет. Особенно отметили тех ребятишек, которые выступали на соревнованиях впервые.

– Для нашего областного центра – это маленькая Олимпиада, – сказала поклонница ледового вида спорта, бизнесвумен, общественница Елена Березинская-Абилова. – Мы рады гостям из России. Какая шикарная команда приехала из столицы нашего государства – Нур-Султана! Огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает этот прекрасный фестиваль. Частный клуб «Звёздный» – это яркий пример социального предпринимательства. В умелом партнерстве с органами исполнительной власти и спонсором – компанией «Казцинк» получается такой душевный праздник. Таких соревнований должно быть больше. У фигуристов Усть-Каменогорска есть мечта, чтобы в нашем городе была ледовая арена именно для фигурного катания.

Также были озвучены пожелания, чтобы в областном центре помимо одиночного и синхронного катания развивался парный вид этого спорта.

По словам родителей, соревнования дарят не только положительные эмоции, но и вдохновение. Победы детей из ВКО еще раз подтвердили высокий статус фигурного катания в регионе.

– Если в прошлом году по количеству медалей лидировала сборная Карагандинской области, то в этом году награды были распределены равномерно, – сказал директор клуба «Звёздный» Игорь Елисеев. – Так, среди членов нашего клуба золото завоевали Ульяна Пригода, выполнившая норматив кандидата в мастера спорта, Дарья Ситникова – третий юношеский разряд, Екатерина Достовалова – первый юношеский разряд. Серебро получила Дарья Коваленко, которая прокатилась по второму разряду, бронзу – Серафима Шмуль, шикарный прокат по второму юношескому. Все победители получили призы от компании «Казцинк».

Ева Ким

Дмитрий Франчук