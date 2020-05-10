Областной фестиваль военно-патриотических песен и стихов прошел в онлайн-формате.

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в дистанционном формате состоялся областной фестиваль военно-патриотических песен и стихов «Звездный марафон Победы». В нем приняли участие около 450 учащихся школ и организаций дополнительного образования городов и районов Восточного Казахстана.

Конкурсная программа включала три номинации: авторская военно-патриотическая песня и исполнитель, авторское произведение военно-патриотического стихотворения и конкурс чтецов.

Работы ребят оценивались по четырем возрастным категориям: самая младшая группа – 5–7 лет, младшая – 8–10 лет, средняя – 11–13 лет, старшая – 14–18 лет.

Победителями и призерами фестиваля стали 200 школьников. Жюри отметило хорошую технику исполнения, нестандартное творческое решение, высокий уровень подготовки большинства участников.

Всем участникам вручены сертификаты, победителям

– дипломы І, ІІ, ІІІ степени.