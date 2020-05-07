За шелестом страниц…

К 175-летию Абая

Электронный фонд Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея пополнила уникальная книга произведений Абая Кунанбайулы «Таңдамалы өлеңдер».

За шелестом страниц…

Лирический сборник казахского акына под названием «Смерть фашистским оккупантам» вышел в 1944 году тиражом пять тысяч экземпляров. Составителем и редактором книги выступил ученый, тюрколог, переводчик, абаевед конца XIX – начала XX века доктор филологических наук Бейсенбай Кенжебаев.

– Эта книга особенно символична в юбилейные даты – 175-летие Абая Кунанбайулы и 75-летие Великой Победы, – отметила заместитель директора Центральной городской библиотеки им. О. Бокея Жанат Жиенбекова. – Она поднимала дух народа во время Великой Отечественной войны, настраивала солдат на победу.

Добавим, что ознакомиться с полным содержанием книги можно, посетив социальные страницы библиотеки в Facebook и Instagram – ukcbs.

 

Татьяна Кравченко

Ответить