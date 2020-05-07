За шелестом страниц…

Электронный фонд Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея пополнила уникальная книга произведений Абая Кунанбайулы «Таңдамалы өлеңдер».

Лирический сборник казахского акына под названием «Смерть фашистским оккупантам» вышел в 1944 году тиражом пять тысяч экземпляров. Составителем и редактором книги выступил ученый, тюрколог, переводчик, абаевед конца XIX – начала XX века доктор филологических наук Бейсенбай Кенжебаев.

– Эта книга особенно символична в юбилейные даты – 175-летие Абая Кунанбайулы и 75-летие Великой Победы, – отметила заместитель директора Центральной городской библиотеки им. О. Бокея Жанат Жиенбекова. – Она поднимала дух народа во время Великой Отечественной войны, настраивала солдат на победу.

Добавим, что ознакомиться с полным содержанием книги можно, посетив социальные страницы библиотеки в Facebook и Instagram – ukcbs.

Татьяна Кравченко