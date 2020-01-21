За честность и справедливость

Школьники ВКО поддержали общереспубликанскую акцию «Часы добропорядочности».

По инициативе Агентства РК по противодействию коррупции во всех школах Восточно-Казахстанской области прошла общереспубликанская акция «Адалдық сағаты» (час добропорядочности) с привлечением представителей общественности.

Как пояснили в пресс-службе Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО, этот масштабный проект призван не только повысить юридические знания учащихся, но и поможет сформировать нулевую терпимость к проявлениям коррупции.

В ходе мероприятия ребятам рассказали, насколько важны такие моральные качества, как честность и справедливость, как опасна для современного общества коррупция и что делать, если столкнулись с фактами проявления коррупционных правонарушений.

– Поскольку встречи проходили в интерактивной форме, ребята высказывали свое мнение и задавали вопросы, – отметили представители ведомства. – Их было очень много, что свидетельствует о неравнодушном отношении учащихся к данной проблеме.

По словам сотрудников областной Антикоррупционной службы, аналогичные «Часы добропорядочности» будут проходить регулярно.

Ерик Абитов