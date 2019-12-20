За особые заслуги

Народной артистке Республики Казахстан Розе Рымбаевой и четырем жителям Восточно-Казахстанской области присвоено звание «Почетный гражданин ВКО».

Это решение было принято депутатами на очередной сессии областного маслихата, прошедшей накануне Дня независимости РК.

Почетными гражданами ВКО также стали: директор ТОО «Выдрихинское» Александр Белкин, епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Андрей Бондаренко, артист театра имени Абая Бекен Имаханов, директор ТОО «Агрофирма «Приречное» Мухит Тумабаев.

Бахыт Сарсембаева