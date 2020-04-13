За документом – в Сеть

Даже в режиме чрезвычайного положения у казахстанцев остается необходимость в получении госуслуг. Однако ЦОНы временно приостановили свою работу. Но есть выход – воспользоваться порталом электронного правительства Egov.kz или же мобильным приложением eGov mobile.

Сейчас в режиме онлайн оказывается 80 процентов государственных услуг, и в ближайшее время их число обещают увеличить. Наиболее востребованными на портале электронного правительства являются такие услуги, как получение справки по определению объектов недвижимости на территории страны и справки об отсутствии либо наличии недвижимого имущества.

В числе «топовых» услуг также значатся выдача информации о состоянии пенсионных накоплений, справок об отсутствии судимости, из наркологических и психоневрологических организаций.

Получить доступ к приложению или на портал можно двумя основными способами – по одноразовому СМС-паролю (если номер зарегистрирован в базе мобильных граждан) либо с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Если раньше ЭЦП получали в ЦОНах, то теперь каждый житель страны может сделать это дистанционно. Заявка подается на портале egov.kz: необходимо найти раздел «Сервисы» и выбрать графу «Получить ЭЦП удаленно». Для регистрации пользователю потребуется компьютер с веб-камерой, а также оригинал удостоверения личности или паспорта.

Чтобы отправить заявку, гражданину предложат пройти процедуру идентификации. Для этого система попросит ввести номер мобильного телефона, сделать фото через веб-камеру и сфотографировать оригинал удостоверения личности или паспорта. Подтвердив личность, система перенаправит пользователя на страницу получения ЭЦП, где потребуется указать путь для ее сохранения.

В случае если номер телефона обратившегося не зарегистрирован в базе мобильных граждан, система соединит его с оператором ЦОН, который идентифицирует человека с помощью видеосвязи, задав ряд дополнительных вопросов (данные документов, место регистрации и т. д.).

Работа с госуслугами онлайн вовсе не означает, что пользователи останутся наедине с возникшими проблемами. В случае необходимости можно обратиться в контакт-центр по номеру 1414, который одновременно способен принимать более 1000 звонков.

По информации пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в связи с высокой нагрузкой на контакт-центр к работе по консультированию подключили более 1800 сотрудников ЦОНов. Приняты меры по увеличению пропускной способности каналов связи и производительности телефонии для обслуживания всех поступающих звонков.

Контакт-центр работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 21:00.

Окно выдачи готовых документов будет открыто только

в одном ЦОНе в каждом городе и районном центре

По сообщению Информационного центра ВКО, с 30 марта в Усть-Каменогорске в качестве единого окна выдачи готовых документов будет функционировать только ЦОН по ул. Белинского, 37а. Здесь жители областного центра смогут получить готовые документы, оформленные в онлайн-формате. На портале eGov имеется 23 вида государственных услуг, которые предусматривают выдачу результатов на бумажном носителе.

В специализированном ЦОНе также работают только окна выдачи готовых документов, где автовладельцы, перерегистрировавшие авто или заменившие водительское удостоверение онлайн, могут получить готовые документы и номера.

В ЦОНе Семея, а также во всех районных центрах региона функционирует только одно окно выдачи готовых документов.

В этом процессе по стране задействованы около 400 работников госкорпорации «Правительство для граждан». Все они снабжены средствами защиты и дезинфекции.

График работы окон выдачи готовых документов: в рабочие дни – с 9:00 до 17:00. В субботу – с 9:00 до 14:00.

Со списком городских и районных отделов по выдаче готовых документов можно ознакомиться в таблице или на сайте gov4c.kz.

Кристина Кирдяпкина