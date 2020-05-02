За встречу с кем судьбу благодарю!

Первая встреча с Хабидоллой Арабаевичем Асылбаевым состоялась в далёком 1976 году, в Большенарымском райкоме партии, где я

работал в то время вторым секретарем.

Во время ответственных кампаний (посевная, окотная, уборка урожая) в районы направлялись уполномоченные. Мне сообщили, что к нам направлен начальник областного управления хлебопродуктов Асылбаев.

Не успел положить телефонную трубку, как он вошел в кабинет.

– Guten tag! – поздоровался он. – Асылбаев, «Хлебопродукты».

Мне было неприятно это фамильярное обращение. «Ещё одно напоминание мне, кто я по национальности», – подумал я. Хотя неприятности из-за национальности были уже позади. И пора бы позабыть. Наоборот, я чувствовал доброе к себе отношение. По мере общения с ним меня всё больше подкупала присущая ему компетентность, ответственность, логика, простота общения, а главное – отсутствие в нём так называемого комчванства. Первое впечатление оказалось глубоко ошибочным. После официальной встречи, за чашкой чая, разговорились. Участник Великой Отечественной войны, отмечен многими наградами, а по окончании её длительное время продолжал служить в Германии. Этим объясняется его манера здороваться.

Неожиданно у нас оказались общие близкие знакомые, с одним из которых – Маем Яковом Яковлевичем – он даже породнился, человеком, очень близким мне по судьбе, еще с более тяжёлым военным детством. Нас объединяло искреннее чувство благодарности к людям, которые бескорыстно протянули руки, помогли выжить, где главной вековой ценностью всегда считалось гостеприимство, участие в судьбе того, кто нуждается в поддержке. До конца своей жизни Яков Яковлевич вспоминал своего спасителя – дедушку Бозатая, работавшего на овощной станции «Орысь» Джамбульской области. Яков Яковлевич выучил казахский язык, получил образование, состоялся как личность и вырос до председателя райисполкома Маркакольского района Восточно-Казахстанской области.

Установились добрые отношения близких по духу людей. Судьба снова свела меня с ним, когда она обернулась ко мне новым испытанием. Меня назначили начальником областного управления кинофикации, которое было не на лучшем счету. Периодически не выполнялся план по доходам от кино. Приходилось выслушивать упреки и «разносы» со стороны властей. Надо было исправлять положение, создавать команду, находить что-то новое в работе.

Когда меня представляли коллективу, секретарь по идеологии обкома партии, уважаемый, требовательный, жёсткий и последовательный Геннадий Бердюгин и курирующая доброжелательная Надежда Аверьячкина, заместитель председателя исполкома, поставили задачу исправить положение. Ничего не получалось. Было необходимо улучшить работу с кадрами, наладить тесную связь с районами и так далее. Хабидолла Арабаевич предложил создать единственную в республике организацию «Киноремтехпром».

Руководство области и Госкино поддержали это начинание. Используя свои связи, он ежедневно работал с районами. «Киноремхтехпром» начал свою активную, планомерную работу по техническому переоснащению и ремонту всех подразделений кинофикации. За короткое время отремонтировали почти все кинотеатры области. «Киноремтехпром» возглавила очень энергичная, ответственная Н. Ю. Елсукова, главным инженером утвердили уважаемого, вдумчивого Ю. Г. Сереброва. Он был душой всей киношной

братии.

И наконец реализовали мечту большенарымцев – построили там кинотеатр. Кого только не просили об этом…

– Не горюй, Богданович. Армаша, сын, поможет через Москву. Он там большой человек.

Арман прислал типовой проект, построили замечательный кинотеатр. Наступил торжественный момент открытия кинотеатра.

Хабидолла Арабаевич скромно стоял в стороне. Я обратился к собравшимся:

– Как назовем?

Посыпались предложения: «Жулдыз», «Маяк» и другие. Осенила мысль:

– Дорогие большенарымцы! Мы долго мечтали об этом счастливом событии. Назовем его «Арманом».

По щекам Хабидоллы Арабаевича невольно покатилась слеза счастья. Кинотеатру, его детищу, присвоено имя его сына!

Затем в область приехал председатель Госкино К. Б. Саудабаев. Вручил переходящее знамя за высокие показатели в работе. А меня включил в состав делегации в Голливуд, я там окончил Школу бизнеса, получил сертификат. (Но бизнесмена из меня не получилось.) Не каждый может себе представить, что это значило для меня, если вспомнить, что еще недавно без разрешения спецкомендатуры и за 20 км уезжать было нельзя.

Нашей делегации показали много центров культуры в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и даже Лас-Вегасе. По приезде домой меня ожидала еще одна приятная новость. Мне присвоили звание отличника кинематографии Казахстана. Я бесконечно благодарен

Х. А. Асылбаеву, коллегам за то, что они помогли мне оправдать очередное доверие к моей работе.

В канун Великой Победы призываю всех своих земляков, особенно молодежь, отдать дань памяти всем участникам этой жестокой, судьбоносной для всего мира войны. Пусть их пример всегда будет надежным компасом грядущим поколениям.

Лео Шик,

член АНК, почетный председатель АНК ВКО, отличник кинематографии Казахстана, почетный гражданин Усть-Каменогорска и

Шемонаихинского района