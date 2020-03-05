За все людей благодарю

Курчумский район в 30–40-е годы минувшего века стал местом переселения людей разных национальностей: русских, украинцев, белорусов, немцев, чеченцев, прибалтов. Еще раньше сюда приехали семьи русских крестьян из центральных губерний Российской империи, которых сорвала с родных мест реформа министра Петра Столыпина.

Представителей всех этносов, чьей новой родиной стал дальний уголок Казахстана, тепло приняли местные казахи, которые протянули руку помощи переселенцам, делились с ними кровом и хлебом.

Наполнены трагизмом и жизненными драмами судьбы десятков насильственно переселенных семей. В предоставленном нам в районном краеведческом музее списке репрессированных значатся фамилии: Г. Аблясова, И. Анкудинова, Л. Бартужис, А. Баах, Э. Бекк, Э. Бормотовой, Э. Гришиной, Р. Динкель, В. Зейберт, Э. Пельц.

Накануне казахстанского Дня благодарности трогают до глубины души воспоминания репрессированной Эльвиры Эдуардовны Сидоренко, в девичестве Пельц. В жизни этого человека репрессии начались с первых часов жизни. Она родилась в 18 часов вечера, а уже в 2 часа ночи ее мать и других членов семьи выгнали из дома и доставили до железнодорожной станции. С собой репрессированные смогли взять только минимальный набор необходимых вещей. Во время посадки конвоир не захотел впускать женщину с младенцем, которая могла из-за своей слабости умереть в пути и доставить нежелательные проблемы. Тогда вчерашняя роженица незаметно передала сверток с ребенком через вагонное окно брату, а сама вошла в соседний вагон и потом перебралась к своим родным.

– По рассказам моих родных, на поезде мы добирались 1 месяц и 20 дней, – рассказывает Эльвира Эдуардовна. – В дороге пришлось пережить боль и страх. На одной из станций фашистские самолеты сбросили бомбы на железнодорожный состав, уничтожили часть вагонов и рельсовый путь. Поезд встал, и уцелевшие полуголодные люди вышли из вагонов, стали разводить огонь, чтобы разогреть воду. В эти минуты над ними завис вражеский бомбардировщик… Тогда женщины, выхватив свои платки, стали ими махать, дав понять, что здесь беззащитные, мирные люди. Им повезло – бомбардировщик, покружив, улетел, не сбросив бомбы.

Эшелон прибыл в Семипалатинск, и уже оттуда переселенцев погрузили на теплоход под названием «Мичурин», который двинулся вверх по Иртышу. Местом назначения стала пристань Камышинка. Несмотря на то, что шла война, забравшая отцов, мужей и братьев у местных жителей, они встретили немцев-переселенцев без злобы, даже с сочувствием. Для сошедших на берег изможденных от долгой дороги людей приготовили пищу, разместили на ночлег.

Мать Эльвиры Эдуардовны направили на рудник в село Чердояк. Здесь ей выделили небольшую комнатку. Позже женщина вышла замуж за местного конюха по фамилии Ушаков, который и стал девочке настоящим отцом. После окончания школы Эльвира поступила в медицинское училище в Усть-Каменогорске. Вернувшись в Курчум, всю свою дальнейшую жизнь проработала в центральной районной больнице. В личной жизни у нее все сложилось хорошо. Вышла замуж, родила и вырастила четверых детей – двух сыновей и двух дочерей, которые порадовали ее внуками.

– Я свою жизнь поддерживала добрые отношения с людьми разных национальностей, – говорит Эльвира Эдуардовна. – Стараюсь не терять их и теперь, будучи на пенсии. Для детей четверых моих друзей-казахов я стала киндик шеше, говоря на русском – крестной матерью. Этим доверием дорожу. Благодарна всем добрым людям, которые встретились на моем жизненном пути, особенно в самом его начале.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район