Защищая лёгкие планеты

В районе Алтай прошли учения по тушению лесостепных пожаров.

Сотрудники Зыряновского лесного хозяйства и противопожарной службы провели контролируемый отжиг и учения по тушению пожаров.

Такие мероприятия проводятся для защиты лесонасаждений от возможных возгораний и перехода степных пожаров на территорию государственного лесного фонда.

По легенде учений, на территории, прилегающей к землям гослесфонда, от неосторожного обращения с огнем произошло возгорание сухой травы первоначально на площади 50 квад-ратных метров. Ветер помог огню распространиться дальше. Дежурная группа не справлялась с тушением, поэтому привлекли дополнительные силы лесхоза, а также специализированной пожарной части № 3 Алтая (СПЧ-3). В результате слаженных совместных действий возгорание удалось потушить.

– Учения прошли успешно, все службы отработали оперативно, – сообщил заместитель директора КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области» Николай Недоростков. – Информация о пожаре (площадь, интенсивность, необходимое количество специалистов и единиц техники) поступила на центральный диспетчерский пункт противопожарной службы, которая незамедлительно выехала на место и приступила к работе.

Отметим, что учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Были задействованы 25 человек личного состава лесного хозяйства и четыре единицы техники (две пожарные машины, трактор – для вспашки минерализованных полос и УАЗ – для доставки людей), а также 8 человек СПЧ-3 и две единицы противопожарной техники.

Добавим, что в течение всего пожароопасного периода Зыряновское лесное хозяйство проводит мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение и тушение лесных пожаров. Ведется круглосуточное дежурство, наземное и воздушное патрулирование, ежегодно проходят командно-штатные учения, специалисты создают минерализованные полосы, которые надежно защищают лес при возникновении пожаров, а при тушении помогают при проведении встречного отжига.

Еще один аспект деятельности лесхоза – информационно-разъяснительная работа с населением: распространяются листовки с правилами поведения в лесу и пояснениями, какой ущерб наносят пожары.