Защита от большой воды

В Шемонаихинском районе продемонстрировали готовность к паводковому сезону в рамках учений «Көктем-2020». В зону возможного подтопления в районе попадают семь населенных пунктов.

По сообщению районного акимата, в связи со сложившейся ситуацией населению разъясняют действия при паводках. В то же время местные исполнительные органы принимают меры по недопущению подтоплений.

В районе проводятся противопаводковые мероприятия: регулярно вывозится снег, заготавливаются мешкотара и инертные материалы, создан запас ГСМ. Определены улицы населенных пунктов, где, по многолетним наблюдениям, возможно подтопление талыми водами.

По данным РГП «Казгидромет», снегозапасы на территории Шемонаихинского района выше среднемноголетних норм на 20-50 процентов. При этом глубина промерзания почвы в разы ниже показателей 2018 и 2019 годов и составляет от 6 сантиметров. Высота снежного покрова – более 90 сантиметров.

В Шемонаихе провели республиканские командно-штатные учения «Көктем-2020» с привлечением служб и формирований гражданской защиты района. В ходе мероприятия отработаны практические действия по организации аварийно-спасательных работ при наводнениях и паводках. Также проведен смотр отряда экстренного реагирования, выработаны действия по оповещению, эвакуации и расселению людей в эвакопунктах, отведению талых вод путем расчистки каналов и укладки мешкотары с инертным материалом, по откачке воды переносными мотопомпами.

Кристина Кирдяпкина

Шемонаихинский район