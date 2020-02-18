Зачет в «цифре»

В Казахстане отменили очередной бумажный документ. Вузы страны отказались от зачетных книжек. Об этом сообщили в Министерстве образования РК.

Новшество коснулось учащихся всех высших ступеней обучения – студентов, магистрантов и докторантов. Подразумевается, что эта мера позволит сократить бюрократию в учебных заведениях.

– На сегодняшний день в вузах в информационной системе ведется история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов в течение всего периода обучения. Она отражается в транскрипте. Транскрипт выдается по запросу студента за любой период его обучения, – сообщает МОН.

В ведомстве также добавили, что вся система образования постепенно переходит в онлайн-формат.

Вузы Восточного Казахстана давно были готовы к отмене бумажных зачетных книжек. В Восточно-Казахстанском государственном университете имени Д. Серикбаева пояснили, что уже на протяжении нескольких лет успеваемость студентов отслеживается в автоматизированном режиме, поэтому нововведение не отразилось на учебном процессе.

Кристина Борисова