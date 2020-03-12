Заповедный Маркаколь

Как живешь, Маркаколь?.. Сегодня этим вопросом задаются многие, кому приходилось хоть однажды побывать и от того остаться неравнодушным к этому живописному уголку.

Есть рыба? Как правило, с тем, насколько много или мало ускуча и хариуса, связывают экологическое благополучие жизни у озера. Сегодня на всей ледяной акватории Маркаколя с удочками сидят пять-десять человек. Это местные жители, проживающие на территории охранной зоны. Возможность получить лицензию имеют только они. Человек, проживающий в десяти километрах от озера, права на рыбалку уже не имеет.

– Клюет или не клюет? – спрашиваем мы у местных рыбаков.

– Есть рыба, она сытая и крупная, – отвечают нам возле лунок. – Средний улов за один выход на лед – это три-пять больших рыбин. В последние дни на удочку попадается и мелкая молодь, это уже признаки того, что озеро пополняется поколением последнего нерестового сезона.

Какой расклад о рыбном населении в озере дает наука? Приведём результаты исследований Алтайского филиала республиканского научно-производственного центра рыбного хозяйства. Они проводились в мае-августе прошлого года. Если брать динамику биологических показателей конкретно ленка и хариуса в последние восемь лет, то нынешний ускуч самый упитанный и, соответственно, самый увесистый – 1100 граммов. Это на 420 граммов выше того показателя, который приходился на средний вес ускуча в 2013 году. Соответственно, и по средним показателям размера и возраста нынешний ускуч крупнее и взрослее, чем они были в последние восемь лет. Примерно такие же параметры относительно хариуса. Численность популяции ленка на 2020 год по результатам уловов пассивными орудиями лова (методика А. Мельниковой) составляет 1 миллион 505 тысяч экземпляров, ихтиомасса – 1319 тонн, промысловый запас – 614 тонн. Хариуса в озере плавает около 27 тысяч, это 9,751 тонны. Результаты исследований дают оптимистичный прогноз о том, что рыбы в озере в последний год прибавилось.

Однако есть на эту рыбу и особые «любители». Немалое влияние на озёрное население оказывают бакланы. Этот вопрос волнует многих, так как птица не только поедает большую массу рыбы, но и вредит на всем участке своего гнездования. Поэтому одни предлагают меры по регулированию численности птицы, но это противоречит законам об ООПТ. Другие выступают за проведение специальных исследований, и только после этого предлагают принимать какие-то решения. В любом случае этой теме будет посвящен отдельный материал с участием ученых-орнитологов и ихтиологов.

Картину же, как бакланы лихо заглатывают рыбу, приходится наблюдать часто. Запечатлели ее и в конце сентября прошлого года во время осеннего учета водоплавающих птиц по береговому кольцу озера. В ходе визуального наблюдения, отмечает эколог-инспектор Маркакольского заповедника Эльдар Баирканов, пришлось увидеть массовое скопление бакланов и рядом множество туш годовалого и двухгодовалого ускуча на поверхности воды. Это наглядное свидетельство, как баклан поедает молодь ленка и тем самым может сильно влиять на популяцию рыбы.

Детально ознакомиться с социально-демографической обстановкой в прибрежных селах – этому был посвящен специальный рейд группы сотрудников Маркакольского заповедника по прибрежной полосе озера. Попутно провести с местными жителями профилактическую работу по соблюдению заповедного режима.

Свыше 380 человек постоянно проживают в прибрежной полосе Маркаколя. Центральным селом у озера на протяжении уже нескольких десятилетий остается Урунхайка. Это 105 дворов, в которых на сегодняшний день проживают 365 человек. Через Урунхайку проходит дорожная трасса, и это единственный населенный пункт, который подключен к основным современным технологиям. Высоковольтная электролиния, Интернет, сотовая связь. Здесь есть заповедник и лесхоз, ФАП, метеостанция, отделение почты, торговые пункты и автозаправка… За партами основной средней школы сидят шестьдесят детей, более двадцати пяти малышей родители водят в мини-центр.

В 16 километрах от Урунхайки находится Верхняя Еловка с семью постоянными жителями, проживающими семьями в четырех домах. В этом селе живет инспектор заповедника. В старой части деревни Нижней Еловки дым из трубы только в одном доме. Несколько обособленно от старых бревенчатых и заброшенных изб стоит коттедж, построенный несколько лет назад. Замыкает берег озера поселок Матобай с пятью жителями. Здесь проживают два инспектора заповедника. В общей сложности на побережье проживают 15 взрослых жителей и трое малолетних детей. Основное занятие – содержание домашней живности и огороды. На ночь запускаются бензиновые электродвижки, загораются лампочки и включаются телевизоры. Чтобы поговорить по сотовому телефону, еловцы выезжают за 5-6 км от села. В Матобае сотовая связь есть в зоне самой деревни.

Какие ресурсы и методы могут эффективно и позитивно повлиять на усиление контроля охраняемой территории, повышение природоохранного сознания людей, снижение конфликта между интересами местных жителей и функциями заповедника… В этом отношении руководство и коллектив Маркакольского заповедника нацелены на реализацию целостной программы развития. Поставлена задача на новый качественный уровень поднять службу охраны и научно-исследовательскую и просветительскую работу.

Усиление контроля на заповедной территории требует новации и в самой методике охраны. Намечены меры по технической модернизации и использованию современных приборов наблюдения. В этом отношении идет активная поддержка со стороны Министерства экологии. Так, приобретение двух современных моторных лодок позволит усилить оперативность рейдов на акватории озера. Применение летательного беспилотного аппарата с цифровой фотовидеокамерой высокого разрешения, приборов ночного видения дальнего действия, GPS-навигаторов даст возможность повысить эффективность мониторинга на обширной и труднодоступной территории заповедника.

Научный отдел заповедника нацелен актуализировать исследования по важным направлениям, таким как проблема снижения популяции ленка, растущая популяция бакланов, взаимодействие местных жителей с природной средой.

Маркаколь уникален особым природным колоритом. Реализация концепции экологического туризма на Маркаколе и в его окрестностях будет одним из важных направлений в программе развития заповедника. В текущем году намечена большая работа по разработке, обустройству экологических троп и маршрутов по самым привлекательным и живописным участкам Маркаколя.

Тимур Айкенев,

директор Маркакольского

государственного природного

заповедника