Занятия по душе

В этом году впервые Наурыз в Казахстане не будут отмечать массово. Но это не значит, что праздник не удастся. Соблюдать традиции и встречать с размахом день весеннего обновления можно и дома.

Весна – время оживления природы. В свои права она вступает 22 марта – в день весеннего равноденствия.

Наурыз – это праздник единства, дружбы и добра. В этот день не стоит скупиться на поздравления и пожелания, наоборот, нужно искренне рассказывать о том, что хранится в глубине души, дарить позитивное настроение. Чаще люди говорят друг другу: «Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!» («Хорошего нового года, пусть молоко будет в изобилии!»), «Наурыз құтты болсын!» («С праздником Наурыз!»), «Әр шаңыраққа ырыс-береке кірсін!» («Пусть в каждый дом прибудет счастье и достаток!»).

Конечно, хотелось бы озвучить эти добрые пожелания при личной встрече, но в нынешней ситуации, если это от всего сердца, то и телефонный звонок, и сообщение смогут также порадовать каждого.

Неотъемлемая часть праздника – традиционные костюмы. Улучшить настроение и передать весь колорит Наурыз мейрамы помогут национальные наряды. Девушкам и женщинам можно надеть платья и камзолы с красивым орнаментом и, конечно же, различные украшения – браслеты, серьги. Мужская половина населения может нарядиться в роскошный чапан и дополнить образ головным убором.

Что может быть лучше, чем встретить такой светлый и теплый праздник в кругу семьи, за большим дастарханом, щедро заставленным различными национальными блюдами. В этот день меню практически неизменно – на столе всегда наурыз коже и другие молочные, мясные и мучные изделия.

Наряду с наурыз коже почетное место на столе занимают пышные баурсаки. Помимо традиционных круглых баурсаков на праздничном дастархане уместны и другие разновидности этой выпечки – ши баурсак (маленькие баурсаки), кислые баурсаки, сладкие хрустящие баурсаки и другие. Считается, что название этого вкусного угощения произошло от слова «бауырласу» («стремление к родству»).

Также на Наурыз многие готовят шелпек – лепешки, обжаренные в масле. Своей формой они символизируют солнце. Помимо праздника весеннего равноденствия, есть традиция готовить по пятницам семь лепешек, дабы почтить память ушедших предков.

Вместе с тем хозяйки угощают гостей горячими блюдами – бешбармаком или пловом. Дополнят общее меню чай, кумыс, шубат, масло, курт и сладости.

Массовые гуляния на Наурыз в этом году отменены, но ограничивать себя в веселье не стоит, есть масса вариантов провести время с пользой и задором.

К примеру, полезным времяпрепровождением станет известная настольная игра тогызкумалак. Также ее называют «алгеброй чабанов», ведь в ходе интеллектуальной игры участники используют все основные математические действия. В ней важны и тактика, и скорость подсчета. Согласно правилам в игре используется четырехугольная доска, имеющая 18 продолговатых лунок (отау). Между рядами вырезаны еще две большие лунки круглой формы (казан). У обоих игроков есть по 81 шарику, в лунки кладут по девять штук. Ходы участники делают по очереди. Выигрывает тот, кто забрал из лунок соперника больше всего шариков.

Многих увлечет и игра в асыки. Соревновательный дух завладеет детьми и взрослыми. Для игры потребуются асыки – надпяточные кости овцы. В борьбу за победу должны вступить несколько человек. Есть разные виды игры: үш табан (три стопы), шеңбер жасап ату (бросать в кругу), омпа (вертикальное положение асыка), хан ойыны (игра хана). У каждого из них есть собственные правила, чаще игрокам нужно бросать асык и добиться, чтобы он встал в определенное положение.

Кроме того, развеселить себя и свою семью помогут постановка театральной сценки, чтение стихов, песни и танцы собственного исполнения, разгадывание загадок и проведение конкурсов на знание нацио-нальных традиций и обычаев. Также можно устроить между членами семьи айтыс. Безусловно, дар импровизации и игры на домбре есть не у всех, тем не менее, попробовать свои силы в этом состязании никто не запретит.

Ания Есмухамет

Из архива редакции и открытых источников