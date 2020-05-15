Замысловатые узоры жизни Айман Бокпасаровой

Помнить историю своего народа, хранить его мудрость и самодеятельное искусство – в этом залог успешной нации. Так считает председатель казахского культурного центра «Айша Биби» в Семее Айман Бокпасарова.

Айман Ибраевна родилась в творческой семье. Отец был мастером мужских казахских ремесел – лудил, ремонтировал обувь, делал арканы, выделывал шкуры, из которых шили полушубки и шаровары, из арши изготавливал гвозди. Мама ткала алаша (ковер из разноцветных шерстяных нитей), делала текеметы и сырмаки (войлочные казахские ковры). Маленькая Айман помогала родителям – теребила шерсть, красила ее. С тех пор в душе у нее зародилась любовь к ремеслу, которую она пронесла через всю жизнь.

– Отец многое знал и передавал эти знания нам, детям, – рассказывает Айман Ибраевна. – Наизусть рассказывал казахский эпос в стихотворной форме, хорошо пел народные песни. Я была очень любознательной и с интересом слушала его рассказы о прошлом. Он говорил, что мы потомки знаменитого Бекжана батыра, и завещал нам соответствовать высокому имени нашего великого предка. Это я запомнила на всю жизнь.

Мнение отца для Айман Ибраевны всегда являлось авторитетным. Она поступила в музыкальное училище, но вопрос отца заставил ее задуматься, а ее ли это путь?!

– Когда папа узнал, что хочу быть артисткой, спросил: «Как будет жить твоя семья, когда ты будешь в разъездах?» – вспоминает она. – Я долго обдумывала это и потом поступила в техникум торговли, работала в этой сфере долгие годы. Но рукоделие всегда оставалось для меня своеобразной отдушиной.

Выйдя на заслуженный отдых, мастерица решила поделиться своими умениями с молодым поколением.

– Меня начали терзать мысли, что наш народ стал забывать национальные традиции и обряды, забросил рукоделие, – подчеркивает она. – Возникла идея о возрождении традиционных казахских ремесел.

В 2002 году на базе Дома дружбы Семея она создала этнокультурное объединение «Айша Биби». Сейчас это не просто ансамбль, а казахский национальный культурный центр и одновременно филиал Ресурсного центра по поддержке ремесленников Восточно-Казахстанской области.

– Одной из главных целей центра является возрождение казахского народного рукоделия, – отметила Айман Ибраевна. – Хочется передать молодым секреты нашей самобытной культуры, обряды, традиции, высоконравственные устои казахского народа.

Помимо того, что Айман Бокпасарова руководит центром, она организует и проводит конкурсы-ярмарки работ народных ремесленников, ведет кружки, сама занимается народным ремеслом – войлоковалянием. А ее изделия – текеметы и сырмаки «путешествуют» не только по стране, но и за рубежом.

Кредо Айман Ибраевны – не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать свои навыки. Ему она следует на протяжении всей жизни, участвуя в семинарах-тренингах по искусству казахского ткачества, которые организует Союз ремесленников Республики Казахстан. Так, в 2014 году ездила в Тараз для обмена опытом. Также восточноказахстанскую рукодельницу приглашали на IV Международный фестиваль войлока в Кызыл (Республика Тыва), в Барнаул (РФ) для участия в ярмарке-выставке, посвященной Дням ВКО в Алтайском крае.

– Когда участвовала в Международном фестивале войлоковаляния «Узоры жизни на войлоке», удостоверилась, что мы движемся в нужном направлении, – отмечает Айман Ибраевна. – Ведь для нас творчество даже не хобби, а возможность научить как можно больше людей национальному ремеслу, приобщить к этому молодежь.

За активную общественную работу героиня повествования награждена золотой медалью «Бірлік» и юбилейной медалью к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана.

– Я считаю себя очень счастливой, у меня замечательная семья и есть куда приложить свои старания, знания и умения – центр «Айша Биби», – резюмирует Айман Бокпасарова. – Мы любим свое дело, свой народ, свою Родину и хотим нашу любовь передать подрастающему поколению.

Татьяна Кравченко

Семей