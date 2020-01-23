Замело все стёжки

В Семее с городских улиц вывезено более 50 тыс. кубометров снега.

В минувшую пятницу на Семей обрушилась сильная метель. За сутки выпало почти полметра снега. По информации руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Сериккали Жуманова, в эти дни на городских улицах бесперебойно чистили дороги и убирали снег около 50 единиц спецтехники. Проводилась грейдеровка и подметание проезжей части дорожного полотна.

– С ноября с городских улиц вывезено 51453 кубометра снега, – сообщил Сериккали Жуманов. – В том числе и после прошедшей метели. В настоящее время с проезжей части убирается колея. Затем начнем расчищать снег на второстепенных улицах – на Холодном ключе, в районе Пристани, а также на автобусных остановках.

Руководитель отдела транспорта напомнил, что владельцы магазинов и салонов обязаны убирать снег в радиусе пяти метров от своего объекта и вывозить его самостоятельно, а не сбрасывать на проезжую часть. В противном случае предпринимателя могут привлечь к административной ответственности.

Флора Левина

Семей