Закупка зерна форвардом красна

В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей Восточного Казахстана на форвардный закуп выделено 1,8 млрд тенге.

В этом году в Казахстане вновь вводится механизм форвардного закупа урожая или «покупку под урожай», когда покупатель отдает часть денег за еще не поставленный товар продавцу, но с условием обязательной доставки в определенное время. В этом году государство намерено предварительно купить у агробизнесменов их будущий урожай на 31,5 млрд тенге, сделав предоплату. Окончательный же расчет за сельхозпродукцию будет произведен осенью, когда товар завезут на склады Продкорпорации. Об этом шла речь на онлайн совещании, которое провел заместитель акима области Ержан Нурбаев с представителями районных акиматов.

Хорошей новостью для всех стало сообщение, что финансирование получат все категории сельхозтоваропроизводителей (СХТП), особенно мелкие

и средние.

По словам директора представительства Продкорпорации по ВКО Максута Шаймарданова, государство, заключив форвардный договор с аграриями, приобретает пшеницу, ячмень, гречиху, подсолнечник. Это сырье для производства продуктов, входящих в перечень социально значимых. Фермерам выделят предоплату. Остаток будет рассчитан на основании рыночных цен, которые сформируются осенью.

– В настоящее время в государственных органах находятся на утверждении правила форвардного закупа Продкорпорации, после принятия которых начнется прием заявок и выдача средств, – отметил он.

Списки СХТП, участвующих в программе, утверждает областной координационный совет, возглавляемый Ержаном Нурбаевым.

На совещании были обозначены основные условия форвардного закупа. Прежде всего, это обеспечение, то есть гарантия СПК «Ертіс» или банков второго уровня. Дисконта, или вознаграждения за финансирование, со стороны Продкорпорации не предусмотрено.

Есть определенные требования и к сельхозтоваропроизводителям. У них не должно быть просроченных обязательств перед банками второго уровня и другими финансовыми организациями, а также по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. Кроме того, СХТП не должны находиться в списках несостоятельных должников, в отношении которых имеются судебные решения о применении реабилитационной процедуры или о признании банкротом. Кроме того, отсутствие неисполненных судебных актов о взыскании суммы или принудительного исполнения обязательств.

Информация о начале приема заявок на участие в форвардном закупе будет размещена на интернет-ресурсах АО «Холдинг Казагро» – www.kazagro.kz и Продкорпорации – www.fcc.kz. Кроме того, представительство направит письма в областной и районные акиматы, в управление сельского хозяйства, а также в уполномоченные хлебоприемные предприятия.

Для подачи заявки сельхозтоваропроизводителям необходимо представить правоустанавливающие документы на сайте Продкорпорации либо по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Бейбітшілік, 30, офис 206. За справками можно обращаться по телефонам:

8 (7232) 560-657, 259-567.

– До 15 ноября сельхозтоваропроизводители обязаны поставить на уполномоченные хлебоприемные предприятия Продкорпорации зерно. В случае повышения рыночной цены будет произведена доплата. К слову, рыночная цена будет устанавливаться осенью по согласованию с государственными органами. Объем поставки должен соответствовать договорным обязательствам, возврат денежными средствами не допускается, – отметил Максут Шаймарданов.

Руководитель координационного совета Ержан Нурбаев подчеркнул, что форвардный закуп заключается еще и в том, чтобы решить проблему с залогами – ликвидных залогов у фермеров зачастую не хватает. В качестве обеспечения будут приниматься гарантии, как банков второго уровня, так и СПК «Ертіс».

Бахыт Сарсембаева

из архива редакции