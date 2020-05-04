Закупаем экономно

45 миллионов тенге бюджетных средств удалось сэкономить благодаря действиям областной антикоррупционной службы.

Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области продолжает антикоррупционный мониторинг завышения цен при осуществлении государственных закупок на портале «Единое окно закупок».

По информации ведомства, на этом портале проводится анализ фактических цен на закупаемые товары в разрезе определенного периода. Система позволяет выявлять коррупционные риски уже на стадии планирования. Для расчета применяется метод определения медианной цены, которая помогает рассчитать среднюю стоимость закупок, при которой не учитываются аномально низкие и аномально высокие расценки. И, следовательно, образуется коридор среднереспубликанских

цен.

– Соответственно, если цена пункта плана указана выше медианной, мы должны проверить ее обоснованность, установить реальное завышение или занижение с целью предотвращения искусственного увеличения бюджета, неэффективного расходования средств, – пояснили в департаменте.

Кроме этого, Антикоррупционная служба ВКО в рамках проекта Protecting Business and Investments активно призывает бизнес-сообщество использовать возможности указанного портала, который позволяет бизнесу видеть объемы рынка, а также помогает повысить транспарентность закупок и минимизировать коррупционные риски.

Областная антикоррупционная служба эту работу начала со второй декады февраля текущего года, но, несмотря на относительно небольшой срок, в регионе выявлен ряд случаев завышения планируемых закупочных цен. Рекомендательные письма об их пересмотре направлены администраторам бюджетных программ. В результате сэкономлено более 45 млн тенге бюджетных средств региона. На этапе пересмотра еще ряд заявок на госзакупки, возможная экономия бюджетных средств по ним составит около 590 млн тенге.

– Работа в этом направлении будет проводиться на постоянной основе, – заверили в Департаменте Агентства по противодействию коррупции по ВКО.

Ерик Абитов