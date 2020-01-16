«Зайцем» не прокатишься

С 20 января в общественном транспорте Семея будет введен дифференцированный тариф.

Об этом сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Сериккали Жуманов.

Так, при безналичной оплате посредством мобильного приложения «Avtobys» и транспортной картой стоимость проезда составит 80 тенге, а при оплате наличными – 140 тенге. В случае если валидатор не сработает, то пассажир, осуществляющий оплату посредством карты или мобильного приложения, оплачивать проезд не будет, поскольку ответственность за неисправность техники лежит на перевозчиках.

Работа по установке стационарных валидаторов началась в октябре прошлого года. На сегодняшний день оператором закуплено 328 комплектов оборудования и столько же мобильных терминалов. Стационарные валидаторы работают на всех маршрутах, обслуживаемых ТОО «Semey Bus» и ТОО «Автобусный парк «Семей», однако QR-кодами не охвачены многие маршруты.

Представители ТОО «Smart Concept» уверяют, что до

20 января электронная система билетирования начнет функционировать во всех городских автобусах. На сегодняшний день реализовано 147 307 транспортных карт, из них 109 тысяч стандартных, 26 тысяч школьных и 11 тысяч льготных.

Вместе с тем ужесточится контроль над «зайцами». По словам руководителя МПС Сейлбека Нурекенова, на маршрутах будут работать специальные мобильные группы, которые призваны следить за порядком оплаты.

– В мобильные группы вой-

дут представители акимата, ревизионной группы и сотрудники полиции,– сообщил он. – Они будут осуществлять надзор за оплатой проезда. За неуплату проезда пассажира ждет штраф в размере 2 МРП – 5302 тенге.

Как отметили на брифинге, с внедрением электронной системы оплаты потребность в кондукторах со временем отпадет.

– По мере внедрения электронного билетирования, если будет положительная динамика работы, то кондуктора уже будут не нужны. Будем полагаться на самосознание наших горожан, – отметил Сериккали Жуманов.

Кондуктора же будут задействованы в мобильных группах и проведении контроля на линиях.

Флора Левина