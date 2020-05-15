Задел для масштабных проектов

У дорожников Восточного Казахстана – горячий сезон. Масштабные ремонтные

работы ведутся на трассах республиканского, областного и местного значения.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев инициировал четкие антикризисные меры по восстановлению экономического роста страны. Особое место в них отводится реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

Еще в 2014 году Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал эту госпрограмму самым лучшим фундаментальным инструментом развития экономики Казахстана. Ведь она предусматривает не только строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных и железных дорог, но и осуществление многих других инфраструктурных проектов.

По данным Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в 2020 году Восточный Казахстан приступил к выполнению индикативных планов очередной пятилетки в рамках госпрограммы «Нұрлы жол». Итогом предыдущего аналогичного периода (2015 – 2019 годы) стало, в частности, увеличение доли автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии, доведенной до 62,6 процента, местного значения – до 81 процента. Этот показатель к 2025 году власти региона планируют увеличить до 95 процентов.

Вместе с появлением современных, качественно построенных автомагистралей создаются новые рабочие места, увеличиваются транзитные грузопотоки, улучшается социальная инфраструктура.

За пять лет реализации программы «Нұрлы жол» в области построено и реконструировано 427 км автодорог республиканского значения, в том числе по направлениям: Омск – Майкапчагай (407 км), Таскескен – Бахты (20 км).

К 2020 году достигнута 58-процентная обеспеченность таких дорог объектами придорожного сервиса, соответствующими Национальному стандарту. Работы в этой сфере продолжаются.

В текущем году строительными работами охвачено 889 километров автодорог по направлениям Калбатау –Майкапчагай, Алматы – Усть-Каменогорск и Таскескен – Бахты. Движение на этих участках будет открыто к концу 2020 года.

В целом в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» в 2020 – 2025 годах планируется осуществить 13 инфраструктурных проектов на общую сумму свыше 500 млрд тенге. В ближайшие годы дорожникам предстоит выполнить весьма внушительный объем работ. Будет построено и реконструировано 1400 км автодорог по линии переходящих проектов, ежегодно на 150-200 км магистралей республиканской сети будет проводиться средний ремонт.

Одним из приоритетных направлений нового пятилетнего этапа госпрограммы станет развитие местной дорожной сети, протяженность которой составляет 8,5 тыс. км.

В 2020 году на эти цели запланировано 40,7 млрд тенге, из них на дороги областного и районного значения выделено 11,8 млрд тенге, на строительство улично-дорожной сети городов – 12,8 млрд тенге, а также в рамках Дорожной карты занятости – 16,1 млрд тенге.

До конца текущего года планируется охватить ремонтными работами 665 км местной сети. Будет реализовано свыше 100 дорожных проектов (в них будут задействованы 2700 человек) и планируется довести долю местных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до

85 процентов.

Для стимулирования внутреннего туризма в регионе планируется реализация двух проектов в рамках программы «Нұрлы жол».

В прошлом году разработана проектно-сметная документация по реконструкции аэропортов в Усть-Каменогорске и Урджаре. Преобразование воздушной гавани в областном центре начато в 2019 году. Проект предусматривает удлинение на 300 метров взлетно-посадочной полосы – ее протяженность составит 2800 метров. Также будет усилено аэродромное покрытие для посадки больших самолетов.

В текущем году начнутся работы по реконструкции и удлинению до 2100 метров взлетно-посадочной полосы аэропорта в Урджаре. Срок завершения проекта – 2022 год.

Бахыт Сарсембаева

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