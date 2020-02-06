Задачи нового времени

Поднять уровень здравоохранения в регионе до мировых стандартов, изменить вектор развития сельского хозяйства, форсировать процесс индустриализации и улучшить инфраструктуру населенных пунктов – вот основные направления, по которым Восточно-Казахстанская область будет развиваться в текущем году.

Об этом глава региона

Даниал Ахметов рассказал на заседании областного Общественного совета. Он озвучил основные аспекты проделанной работы по социально-экономическим направлениям в 2019 году и перспективах развития области на 2020 год.

Как отметил аким области, повышение эффективности здравоохранения в регионе осуществляется по пяти направлениям. С 2016 года в ВКО активно интегрируется применение высоких технологий в медицине, идет переподготовка кадров в ведущих клиниках мира и научных центрах страны. Как результат – снижение в прошлом году показателей заболеваемости туберкулезом на 6 процентов, смертности от туберкулеза – на 28 процентов, смертности от болезней системы крово-

обращения – на 7 процентов, от злокачественных новообразований – на 1,4 процента.

Одна из главных задач, которые власти региона ставят в текущем году, – переход ко второму уровню оказания медицинских услуг и оснащение по высоким стандартам родильных домов в пяти приграничных территориях и четырех районных центрах. Это позволит беременным женщинам из сельской местности не ездить за акушерско-гинекологической помощью в Усть-Каменогорск или Семей.

Также Даниал Ахметов рассказал о цели создания в регионе филиалов ведущих отечественных центров – трансплантологии, нейрохирургии, кардиологии, Центра матери и ребенка, а также двух кардиоцентров – в городах Аягоз и Алтай.

Что касается развития сферы образования, то, по его словам, особое внимание по-прежнему будет уделено трехъязычию.

– Качество знаний по английскому языку у учителей области повысилось на 20 процентов, и это радует. Положительному скачку способствовал кардинальный пересмотр методологии преподавания и переобучение педагогов. В текущем году еще четыре тысячи учителей пройдут курсы повышения квалификации. На это местным бюджетом предусмотрен один миллиард тенге.

В текущем году ввод нового жилья увеличится в два раза.

– Мы должны обеспечить жильем как минимум 10900 человек, – отметил он. – Из областного и республиканского бюджетов будут выделены средства на создание ПСД строительства дополнительных 350 тысяч квадратных метров. Итого мы должны построить в этом году 800 тысяч квадратных метров жилья.

По мнению Даниала

Ахметова, это увеличит потребность в квалицированных кадрах строительной индустрии. В связи с этим он дал поручение управлению образования обеспечить

своевременное обучение строительным специальностям необходимого количества студентов колледжей.

Главным локомотивом развития региона в 2020 году аким области назвал сельское хозяйство. Он отметил, что для Восточного Казахстана соя и кукуруза могут стать стратегическими культурами, предназначенными для экспорта. По его словам, сегодня создается программа реструктуризации севооборота в хозяйствах области с уклоном на увеличение посевов этих культур.

– Хорошие показатели достигнуты в молочном животноводстве. В частности, увеличен закуп молока у населения в 17 раз. В прошлом году было закуплено 48 тысяч тонн молочного сырья, прибыль составила свыше четырех миллиардов тенге, – подчеркнул аким области.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы обеспечения населения региона питьевой водой, переработки ТБО, строительства дорог областного значения и другие.

По итогам заседания члены Общественного совета единогласным решением одобрили отчет акима области и получили возможность задать свои вопросы. Они касались перспектив социального обеспечения, благоустройства и прочего.

Уже 19 февраля Даниал Ахметов проведёт отчётную встречу перед населением ВКО, в ходе которой жители области смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы от первого лица.

Бахыт Сарсембаева