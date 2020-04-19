Завысил цену – плати штраф

В регионе штрафуют субъекты бизнеса, необоснованно повысившие цены на социально значимые продовольственные товары.

Напомним, согласно совместному приказу Министерств торговли и интеграции, сельского хозяйства, национальной экономики на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане установлены предельные розничные цены на социально значимые продовольственные товары. Эти продукты необходимы для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики страны.

Так, предельная цена за килограмм пшеничной муки первого сорта на территории Восточно-Казахстанской области составляет 146 тенге, гречневой крупы (ядрицы, весовой) – 281 тенге, пшеничного хлеба из муки первого сорта (формового) – 150 тенге. Также цена за килограмм рожек (весовых) не должна превышать 194 тенге, риса шлифованного (круглозерного, весового) – 306 тенге, говядины (лопаточно-грудной части с костями) – 1750 тенге. Десяток куриных яиц первой категории должен стоить не больше 280 тенге, литр подсолнечного масла – 388 тенге, килограмм поваренной пищевой соли (кроме «Экстра») – 47 тенге.

Насколько добросовестно субъекты бизнеса Усть-Каменогорска отнеслись к введенным правилам, проверяет специальная мониторинговая группа. В ее состав входят депутаты городского маслихата, общественники, сотрудники отдела предпринимательства акимата Усть-Каменогорска, члены комиссии партийного контроля при ВКОФ партии Nur Otan. Рейды мониторинговая группа проводит без каких-либо предупреждений, поэтому подготовиться заранее к приходу «ревизоров» предпринимателям

не удается.

Мониторинг цен на продукты питания первой необходимости уже провели в универсальных магазинах «МиКен-market», «Весна», минимаркете «Ласточка», супермаркете «Арзан» и на рынке «Алтай».

– Проверяем торговые точки, на которые поступали жалобы со стороны жителей, – отметила председатель молодежного крыла Jas Otan ВКОФ партии Nur Otan Маржан Бахыт. – Выявляем нарушения. К примеру, где-то соль стоит 65 тенге, рис – 405 тенге, а масло –

420 тенге. Цены выше установленного предела. Прежде мы лишь делали предупреждения, теперь будут приняты конкретные меры. Главная задача – не допустить беспричинный рост цен, поэтому рейды продолжатся.

Добавим, под конкретными мерами подразумевается наложение штрафа в размере

100 МРП, то есть 277800 тенге. В результате рейдов членами мониторинговой группы уже составлено пять протоколов.

К сведенью, о фактах несоблюдения предельно установленных розничных цен можно сообщить в отделы предпринимательства акиматов городов и районов ВКО:

1. Усть-Каменогорск – 8 (7232) 24-12-21;

Семей – 8 (7222) 52-22-66; Курчатов – 8 (72251) 7-91-26; Риддер – 8 (72336) 4-11-45; Абайский район – 8 (72252) 9-15-51; Аягозский район – 8 (72237) 3-00-84, 3-14-29;

Бородулихинский район – 8 (72351) 2-20-74;

Бескарагайский район – 8 (72236) 9-07-20; Жарминский район – (8 72347) 6-54-62; Глубоковский район – 8 (72331) 2-23-19; Катон -Карагайский район – 8 (72341) 2-90-40;

Кокпектинский район – 8 (72348) 2-12-47; Курчумский район – 8 (72339) 3-10-82; Зайсанский район – 8 (72340) 2-96-60; Район Алтай – 8 (72335) 6-24-14; Тарбагатайский район – 8 (72346) 2-18-85;

Уланский район – 8 (72338) 2-79-82; Урджарский район – 8 (72230) 3-55-18; Шемонаихинский район – 8 (72332) 3-42-36.

Гульжан Естаева