Завысил цену – плати штраф

Потребитель

В регионе штрафуют субъекты бизнеса, необоснованно повысившие цены на социально значимые продовольственные товары. 

Завысил цену – плати штраф

Напомним, согласно совместному приказу Министерств торговли и интеграции, сельского хозяйства, национальной экономики на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане установлены предельные розничные цены на социально значимые продовольственные товары. Эти продукты необходимы для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики страны. 

Так, предельная цена за килограмм пшеничной муки первого сорта на территории Восточно-Казахстанской области составляет 146 тенге, гречневой крупы (ядрицы, весовой) – 281 тенге, пшеничного хлеба из муки первого сорта (формового) – 150 тенге. Также цена за килограмм рожек (весовых) не должна превышать 194 тенге, риса шлифованного (круглозерного, весового) – 306 тенге, говядины (лопаточно-грудной части с костями) – 1750 тенге. Десяток куриных яиц первой категории должен стоить не больше 280 тенге, литр подсолнечного масла – 388 тенге, килограмм поваренной пищевой соли (кроме «Экстра») – 47 тенге. 

Насколько добросовестно субъекты бизнеса Усть-Каменогорска отнеслись к введенным правилам, проверяет специальная мониторинговая группа. В ее состав входят депутаты городского маслихата, общественники, сотрудники отдела предпринимательства акимата Усть-Каменогорска, члены комиссии партийного контроля при ВКОФ партии  Nur Otan. Рейды мониторинговая группа проводит без каких-либо предупреждений, поэтому подготовиться заранее к приходу «ревизоров» предпринимателям  
не удается. 

Мониторинг цен на продукты питания первой необходимости уже провели в универсальных магазинах «МиКен-market», «Весна», минимаркете «Ласточка», супермаркете «Арзан» и на рынке «Алтай». 

– Проверяем торговые точки, на которые поступали жалобы со стороны жителей, – отметила председатель молодежного крыла Jas Otan ВКОФ партии Nur Otan Маржан Бахыт. – Выявляем нарушения. К примеру, где-то соль стоит 65 тенге, рис – 405 тенге, а масло –  
420 тенге. Цены выше установленного предела. Прежде мы лишь делали предупреждения, теперь будут приняты конкретные меры. Главная задача – не допустить беспричинный рост цен, поэтому рейды продолжатся. 

Добавим, под конкретными мерами подразумевается наложение штрафа в размере  
100 МРП, то есть 277800 тенге. В результате рейдов членами мониторинговой группы уже составлено пять протоколов. 

К сведенью, о фактах несоблюдения предельно установленных розничных цен можно сообщить в отделы предпринимательства акиматов городов и районов ВКО: 

1. Усть-Каменогорск – 8 (7232) 24-12-21; 

  1. Семей –8 (7222) 52-22-66;
  2. Курчатов –8 (72251) 7-91-26;
  3. Риддер– 8 (72336) 4-11-45; 
  4. Абайскийрайон – 8 (72252) 9-15-51; 
  5. Аягозскийрайон – 8 (72237) 3-00-84, 3-14-29; 
  1. Бородулихинскийрайон – 8 (72351)  2-20-74; 
  1. Бескарагайскийрайон – 8 (72236) 9-07-20; 
  2. Жарминскийрайон – (8 72347) 6-54-62; 
  3. Глубоковский район –8 (72331) 2-23-19;
  4. Катон-Карагайский район –8 (72341)  2-90-40; 
  1. Кокпектинскийрайон – 8 (72348) 2-12-47; 
  2. Курчумскийрайон – 8 (72339) 3-10-82; 
  3. Зайсанскийрайон – 8 (72340) 2-96-60; 
  4. Район Алтай –8 (72335) 6-24-14;
  5. Тарбагатайскийрайон – 8 (72346) 2-18-85; 
  1. Уланский район –8 (72338) 2-79-82;
  2. Урджарскийрайон – 8 (72230) 3-55-18; 
  3. Шемонаихинскийрайон – 8 (72332) 3-42-36. 

Гульжан Естаева  

Ответить