Завысил цену – плати штраф

В регионе штрафуют субъекты бизнеса, необоснованно повысившие цены на социально значимые продовольственные товары.
Напомним, согласно совместному приказу Министерств торговли и интеграции, сельского хозяйства, национальной экономики на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане установлены предельные розничные цены на социально значимые продовольственные товары. Эти продукты необходимы для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики страны.
Так, предельная цена за килограмм пшеничной муки первого сорта на территории Восточно-Казахстанской области составляет 146 тенге, гречневой крупы (ядрицы, весовой) – 281 тенге, пшеничного хлеба из муки первого сорта (формового) – 150 тенге. Также цена за килограмм рожек (весовых) не должна превышать 194 тенге, риса шлифованного (круглозерного, весового) – 306 тенге, говядины (лопаточно-грудной части с костями) – 1750 тенге. Десяток куриных яиц первой категории должен стоить не больше 280 тенге, литр подсолнечного масла – 388 тенге, килограмм поваренной пищевой соли (кроме «Экстра») – 47 тенге.
Насколько добросовестно субъекты бизнеса Усть-Каменогорска отнеслись к введенным правилам, проверяет специальная мониторинговая группа. В ее состав входят депутаты городского маслихата, общественники, сотрудники отдела предпринимательства акимата Усть-Каменогорска, члены комиссии партийного контроля при ВКОФ партии Nur Otan. Рейды мониторинговая группа проводит без каких-либо предупреждений, поэтому подготовиться заранее к приходу «ревизоров» предпринимателям
не удается.
Мониторинг цен на продукты питания первой необходимости уже провели в универсальных магазинах «МиКен-market», «Весна», минимаркете «Ласточка», супермаркете «Арзан» и на рынке «Алтай».
– Проверяем торговые точки, на которые поступали жалобы со стороны жителей, – отметила председатель молодежного крыла Jas Otan ВКОФ партии Nur Otan Маржан Бахыт. – Выявляем нарушения. К примеру, где-то соль стоит 65 тенге, рис – 405 тенге, а масло –
420 тенге. Цены выше установленного предела. Прежде мы лишь делали предупреждения, теперь будут приняты конкретные меры. Главная задача – не допустить беспричинный рост цен, поэтому рейды продолжатся.
Добавим, под конкретными мерами подразумевается наложение штрафа в размере
100 МРП, то есть 277800 тенге. В результате рейдов членами мониторинговой группы уже составлено пять протоколов.
К сведенью, о фактах несоблюдения предельно установленных розничных цен можно сообщить в отделы предпринимательства акиматов городов и районов ВКО:
1. Усть-Каменогорск – 8 (7232) 24-12-21;
- Семей –8 (7222) 52-22-66;
- Курчатов –8 (72251) 7-91-26;
- Риддер– 8 (72336) 4-11-45;
- Абайскийрайон – 8 (72252) 9-15-51;
- Аягозскийрайон – 8 (72237) 3-00-84, 3-14-29;
- Бородулихинскийрайон – 8 (72351) 2-20-74;
- Бескарагайскийрайон – 8 (72236) 9-07-20;
- Жарминскийрайон – (8 72347) 6-54-62;
- Глубоковский район –8 (72331) 2-23-19;
- Катон-Карагайский район –8 (72341) 2-90-40;
- Кокпектинскийрайон – 8 (72348) 2-12-47;
- Курчумскийрайон – 8 (72339) 3-10-82;
- Зайсанскийрайон – 8 (72340) 2-96-60;
- Район Алтай –8 (72335) 6-24-14;
- Тарбагатайскийрайон – 8 (72346) 2-18-85;
- Уланский район –8 (72338) 2-79-82;
- Урджарскийрайон – 8 (72230) 3-55-18;
- Шемонаихинскийрайон – 8 (72332) 3-42-36.
Гульжан Естаева