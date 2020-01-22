Заветы Абая потомкам

О мудрости мысли Абая и его роли в становлении современного государства говорили в Усть-Каменогорске.

Профессор кафедры казахской, русской филологии и журналистики Восточно-Казахстанского государственного университета

им. С. Аманжолова, научный консультант Центральной городской библиотеки им. О. Бокея Люция Абдуллина провела лекцию для преподавателей городских школ и сотрудников библиотек.

Мероприятие посвящено 175-летию великого казахского мыслителя и общественного деятеля Абая Кунанбаева.

Началась лекция с обсуждения статьи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке».

– Абай – основоположник казахской письменной литературы, – отметила Люция Абдуллина, – и на всем степном пространстве, или, как говорит наш современный поэт Бахытжан Канапьянов, «через степной Интернет» он сделал доступными те истины, которые хранились в народной мудрости.

По мнению лектора, в статье Президента обозначены те нравственные ориентиры, которые были высказаны Абаем в его время и имеют весомое значение для развития современного Казахстана. Так соединились прошлое и настоящее казахского народа, и этот опыт, усвоенный поколением XXI века, дает возможность сделать рывок в будущем. Ведь сегодня благодаря мудрой политике государства мы готовы воспринимать те заветы и наставления, которые провозглашал Абай.

– Я провела небольшое исследование и сопоставила те мысли, которые выделены Президентом в статье, с мыслями Абая в «Словах назидания», – сказала Люция Абдуллина. – Они находят буквально цитатное подтверждение. Например, Абай критиковал волостных правителей и говорил, что некоторые из них занимают положение в обществе незаслуженно. Вся современная антикоррупционная кампания направлена на искоренение этого социального зла. Очень много в «Словах назидания» говорится об образовании и труде. На сегодняшний день государством уделяется большое внимание обучению трехъязычию и трудоустройству квалифицированных специалистов.

В ходе лекции также обсудили методы изучения жизни и творчества Абая в концепции обновленной программы образования, как грамотно преподнести современным школьникам наследие Абая.

– Абай болел душой за казахский народ, за его будущее, – подчеркнула заместитель директора Центральной городской библиотеки им. О. Бокея Жанат Жиенбекова. – Хотел, чтобы он был образованным и просвещенным, чтобы каждый человек стал личностью. В этом наш великий предок видел процветание всего государства.

Татьяна Кравченко