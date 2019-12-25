Заветная корона для Еркежан

Жаркая борьба развернулась между участницами районного конкурса красоты за титул «Мисс Шемонаиха – 2019».

Ежегодно по традиции этот конкурс проходит в декабре. На этот раз звание главной красавицы Шемонаихинского района оспаривали семь обаятельных и привлекательных девушек из Шемонаихи, Выдрихи и Рассыпного.

Конкурс состоял из четырех этапов, каждый оценивался по пятибалльной системе. В «Визитной карточке» девушкам в оригинальной форме нужно было рассказать о себе и своих увлечениях. Многие подготовили видеоролики, самыми необычными стали «визитки» двух участниц – Еркежан Марат и Сабины Симбаевой.

Самой зрелищной стала «Битва талантов». В этом этапе конкурсантки продемонстрировали свои таланты, по-настоящему удивив зрителей и жюри. Самым вкусным и наверняка самым приятным для судей стал «Кулинарный поединок». Девушки заранее приготовили праздничные салаты, дегустировать которые предстояло членам жюри. Судьи попробовали каждый салат и, оценив блюдо визуально и на вкус, выставили соответствующие баллы за этот конкурс.

В заключительном этапе конкурса красоты девушки в вечерних платьях участвовали в дефиле. Ступая по подиуму под музыку и всеобщие овации, каждая из участниц чувствовала себя настоящей моделью. В перерывах между этапами зрителей развлекали творческими номерами артисты Дома культуры.

Самым волнительным моментом стало объявление итогов конкурса. Титул «Мисс Очарование» получила Ксения Луценко, «Мисс Fashion» – Ангелина Чумакова, «Мисс Романтика» – Карина Кязымова, «Мисс Темперамент» – Анастасия Жукова, «Мисс Улыбка» – Кристина Кашкарова.

Всего в шаге от главной победы оказалась Сабина Симбаева, она уверенно стала «Мисс зрительских симпатий» – победительницу в этой номинации выбирал зал по интенсивности аплодисментов. Победительницей конкурса и обладательницей заветной короны и звания «Мисс Шемонаиха – 2019» стала ученица 11-го класса школы-гимназии № 1 имени Н. Островского Еркежан Марат.

– Я готовилась почти месяц, – говорит Еркежан, – очень благодарна близким и родным за твердую веру в мой успех, помощь и поддержку. Самым сложным было перебороть свой страх, это первый конкурс красоты, в котором я участвую. С детства мечтала

завоевать титул «Мисс Шемонаиха», и вот мечта сбылась!

Еркежан – не только красивая девушка, но и талантливая. Девять лет она занималась танцами в составе известного шемонаихинского коллектива Freeze light, играет на домбре и увлекается парикмахерским ремеслом. В будущем планирует стать учителем физики и математики.

Наталья Малюкевич

Шемонаихинский район