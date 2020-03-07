Особенные дети из ВКО получат новую спортивную площадку и специальное оборудование.

«Казцинк» в рамках большой акции «Iзгi Көктем» запустил сразу три благотворительных проекта. Самая крупная компания региона поможет воспитанникам трех различных учебных учреждений для детей с особыми потребностями.

1 марта на благотворительном балу «Iзгi Көктем», проведенном сообществом женских инициатив, компании-спонсоры объявили о старте гуманитарных проектов. «Казцинк» входит в тройку крупнейших благотворителей страны, поэтому активно участвует в подобных инициативах. Компания ежегодно выделяет средства для помощи интернатам, домам престарелых, людям с особенными потребностями и семьям, которые оказались в сложном положении, вкладывает средства в развитие образования, медицины и в благоустройство городов.

– «Казцинк» намерен поддержать социальные проекты в Усть-Каменогорске и Семее, которые вошли в число приоритетных инициатив благотворительного бала «Iзгi Көктем», – рассказал исполнительный директор компании по административным вопросам Андрей Лазарев. – Первый из них – это строительство инклюзивной спортивной площадки для детей с ограниченными возможностями при средней школе № 15 в областном центре. Место выбрано неслучайно, ведь именно там, наравне с обычными детьми, учатся ребята с особыми потребностями.

Второй проект – приобретение музыкальных инструментов воспитанникам школы-интерната № 3 для слабовидящих детей города Семея. Ученики мечтают о школьном оркестре, и мы поможем им исполнить эту мечту!

Цель третьего проекта – тоже забота об особенных детях. В детском саду-яслях «Айгөлек» давно планировали открыть коррекционный кабинет. Там опытные педагоги на специальных занятиях могли бы помочь малышам, отстающим в развитии, догнать своих сверстников. У детского сада не было достаточно средств для ремонта и оснащения такого кабинета. Мы хотим помочь решить эту проблему.

Предполагается, что все инициативы будут воплощены уже в этом году.

Анна Иванова