Жизнь не остановилась 

В двух крупных городах региона введены ограничительные меры, однако жизнь в них не остановилась. Более того, многие задачи требуют решения уже сегодня.

В рамках рабочей поездки в Семей аким Восточно-Казахстанской области Даниал

Ахметов ознакомился с работой сети магазинов Adal и ходом реконструкции Центрального парка. Со второго апреля городской акимат совместно с сетью супермаркетов Adal и аптек Adal-фарм организовал доставку товаров первой необходимости и медикаментов пожилым семейчанам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы сделать заказ, нужно позвонить на многоканальный телефон по номеру +7 7222 52-12-12. Пакет с продуктами и медикаментами доставят по адресу волонтеры Молодежного ресурсного центра. Заказ можно оформить один раз в неделю. Специалисты Call-центра принимают заявки ежедневно с семи утра до 19 часов. Со второго апреля принято и обработано уже более 1200 заявок. Глава региона положительно оценил организацию работы в супермаркете, поручив сделать ограничительные линии на расстоянии полутора метров от касс.

В Центральном парке полным ходом ведется реконструкция, которую планируют завершить к 1 июня. Даниал Ахметов осмотрел место будущего строительства пешеходной улицы и поручил разработать для нее современный дизайн. В течение трех месяцев эту пешеходную зону обустроят на отрезке улицы Мәңгілік Ел от улицы Ибраева.

– Молодёжь, которая будет здесь прогуливаться, не станет думать о том, что за границей красивее, – сказал глава региона. – В наших силах сделать у себя лучше, чем, например, в Европе. Эти триста метров станут ярким тому примером.

В завершение рабочей поездки аким ВКО обратился ко всем жителям региона:

– Если мы хотим сберечь здоровье и жизнь своих детей и внуков, радоваться их счастью, следует соблюдать строжайшую изоляцию, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Обращаюсь к каждому жителю нашей области – методика, которую мы выбрали, если ею не пренебрегать, позволит пресечь любую возможность распространения вируса. Соблюдайте самоизоляцию! Это единственный эффективный метод защиты в условиях пандемии.

Флора Левина

Семей