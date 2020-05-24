Жизнь за Победу

Родственникам погибшего во время Великой Отечественной войны солдата удалось найти место его захоронения спустя более полувека.

Прошло 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Но боль этой страшной трагедии еще не угасла. Многие потеряли близких людей, от счастливого детства того поколения не осталось и следа.

Большинство выживших солдат и офицеров вернулись инвалидами. Они продолжили трудиться и внесли свой вклад в развитие разрушенной экономики. А многие так и остались лежать на полях сражений и в братских могилах. В том числе и наш земляк Мамырбек Асылбаев.

– К сожалению, очень мало данных о судьбе нашего героического дедушки, – говорит Шолпан Габбасова. – Известно, что с 1928 года он работал начальником «Заготскота» Зайсанского района и до призыва на войну был начальником откормочного пункта «Туйетас» Маркакольского района.

По словам родственников, Мамырбека Асылбаева в 1942 году призвали в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) и отправили на фронт. Из обобщенной базы данных «Мемориал» стало известно, что служил он в 250-м отдельном саперном батальоне. Позже был переведен в 3-ю Прибрежную войсковую часть близ Ленинграда. 29 апреля 1943 года прибыл в Ленинградский военно-пересыльный пункт и на следующий день отправился на призывной пункт 36-й запасной стрелковой бригады. Продолжил воевать в составе 124-й Мгинско-Хинганской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой

дивизии.

В то время задачей солдат вновь образованной дивизии стала оборона Ленинграда и обеспечение береговой охраны. Кроме того, особое внимание было уделено подготовке к учениям в течение двух месяцев для участия во Мгинской операции. С 13 августа 1943 года бойцы специально отобранной дивизии постоянно находились на передовой. С 21 января 1944 года эта дивизия приняла участие в известной Красносельско-Ропшинской операции. В первый же ее день 124-я стрелковая дивизия освободила населенные пункты Ульяновка, Саблино, Тосно, Лисино-Корпус.

Мамырбек Асылбаев погиб в бою 23 января 1944 года и похоронен близ деревни Никольское Мгинского района Ленинградской области. В послевоенные годы его тело вместе с телами семерых его однополчан, погибших в том же бою, было перезахоронено в братской могиле у деревни Васильково.

– Хочу особо отметить имя жительницы Санкт-Петербурга Натальи Дядюк, которая оказала помощь при поиске места захоронения нашего дедушки, – рассказала внучка героя Шолпан Габбасова. – Она помогла в доставке нашего обращения руководству Кировского района Ленинградской области. 9 мая 2017 года на братской могиле в Васильково установлен мемориальный камень, на котором значатся его имя и имена семерых его товарищей.

У Мамырбека Асылбаева остались дочери – Камар, Камеш, Нургамыш и Бактикамал. Красноармеец Мамырбек Асылбаев не видел победных фейерверков и не узнал, что вышел победителем в этой войне. Зато он хорошо понимал, за что отдает свою жизнь.

Юрий Пааль