«Жидкое солнце» на экспорт

Одним из флагманов среди предприятий, перерабатывающих сельскозяйственную продукцию, станет новый завод по производству растительного масла в Семее, который планируют запустить уже в декабре этого года. На предприятии будет создано 250 новых рабочих мест.

Одним из пунктов рабочей поездки главы региона в Семей стало посещение строящегося завода по переработке масличных культур. Ежедневно предприятие будет выпускать более 1000 тонн подсолнечного масла.

Полгода назад аким области уже посещал завод. Тогда строительство объекта только начиналось. Уже сегодня большая его часть возведена.

– Наше предприятие даст мультипликативный экономический эффект для сельхозпроизводителей. Завод поможет полностью решить вопрос аграриев со сбытом масличной продукции внутри области и перекроет отток сырья за рубеж, особенно в Китай и Узбекистан, – рассказал директор ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» Еркинбек Дускужанов. – На сегодняшний день металлоконструкции цеха экстракции завершены, они изготовлены на Семейском механическом заводе. В маслопрессовом цехе демонтировано старое оборудование. Основным сырьем для отопления будет лузга. Поставщики оборудования нас не подвели. Все основные работы по строительству завершены, сейчас мы работаем над монтажом конструкций и оборудования.

Даниал Ахметов отметил, что развитие предприятий перерабатывающего сектора способствует развитию нашего государства.

– Я помню, как полгода назад, когда мы сюда приехали, здесь ничего не было. Тем не менее сегодня, спустя очень короткое время, мы видим разительные изменения. И такие предприятия перерабатывающего сектора очень важны для развития нашего государства, так как здесь решается проблема внутреннего спроса. То, что делается здесь, это как раз реализация поручения Президента

Касым-Жомарта Токаева. Произведенная продукция будет реализована на рынках не только Казахстана, но и Китайской Народной Республики, Российской Федерации. Соответственно, будут расширяться посевные площади льна, рапса и подсолнечника, – сказал аким ВКО.

Флора Левина

Семей