Живой урок истории…

Нет ни одной семьи, которую бы обошла Великая Отечественная война. Наши деды столкнулись с ней лицом к лицу, отцы застали тяжелое послевоенное время, а для нас, молодого поколения, она навсегда останется живым уроком истории.

В автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ) завершился республиканский марафон «Отан үшін от кешкен батырдың біз ұрпағымыз!», посвященный 75-летию Великой Победы.

Основная цель проекта – вспомнить историю семьи во время Великой Отечественной войны. Учителя, ученики Назарабаев интеллектуальных школ, а также родители поделились, какой след вой-на оставила в их семье. Они представили воспоминания ветеранов и тружеников тыла, а также фронтовые письма и альбомы.

Сотни уникальных историй о великих подвигах сооте-чественников из семейного архива прозвучали во время марафона. В каждой показана тяжелая, и в то же время героическая судьба народа. Дедушка Дамира Бекенова из Интеллектуальной школы физико-математического направления Нур-Султана Кадан Бекенов штурмовал Берлин. Дедушка Мираса Дауытказы из НИШ Караганды Шарип Сексенов был военным хирургом на передовой и провел более 15500 операций. Дедушку Алдияра Аубакирова из Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Махмета Кайырбаева удостоили звания Героя Советского Союза. Добровольцем в начале вой-ны ушел на фронт учитель из Жамбылской области Турсын Акимов. Династию педагогов продолжила его дочь Эльмира Акимова из Интеллектуальной школы Тараза. Дедушка Богдана Миронова из алматинской школы химико-биологического направления Григорий Миронов помог выжить жителям блокадного Ленинграда – по знаменитой «Дороге жизни» на Ладожском озере он доставлял продукты. «Учитесь!» – так завещал дед ученика шымкентской школы физико-математического направления Кенеса Абылая ветеран Великой Отечественной Анас Алимов.

Несчетное количество подвигов совершили советские солдаты ради жизни на Земле. В годы войны с аэродромов Уральска взлетали в небо легендарные летчики Хиуаз Доспанова и Леонид Беда. На месте одного из этих аэродромов построена Назарбаев Интеллектуальная школа. Адильбек Демесинов, которого не взяли на фронт по состоянию здоровья, совершил подвиг в тылу – распродал все свое имущество и купил боевой самолет. 53-м Сусаниным стал дедушка учеников Интеллектуальной школы Уральска Али и Мерей Есенгельдиных Байшыган Бектурлиев, благодаря которому в Западном Казахстане был ликвидирован вражеский десант, направлявшийся на Гурьевский НПЗ. Это лишь малый список героев Великой Отечественной…

Истории о том, как ковалась Победа, были опубликованы на официальных аккаунтах и в социальных сетях НИШ.

Также в рамках празднования в онлайн-формате прошли встречи ветеранов и тружеников тыла и уроки мужества «Ұлы Жеңіске тағзым», подведены итоги исследовательских проектов «Менің отбасымның ардагер батыры». Особое внимание привлекли онлайн-челленджи: песенный «Ол күндердің даңқы өшпейді», арт-челлендж «Мен батырдың ұрпағымын», художественного чтения «Ұлы Жеңісті жырлаймыз». В каждой школе сняли и смонтировали документальные ролики «Монологи о войне», «Майданнан хат», «Отты жылдар жаңғырығы – отбасымда», в которых ученики представили фронтовые письма и фотографии, сохранившиеся в семейных архивах. В каждом пожелтевшем треугольнике, отправленном с полевой почты, – приветы с передовой семье и друзьям, тоска по родной земле, мечты о мирной жизни и планы на будущее.

Волонтерский клуб «Мост добра» Назарбаев Интеллектуальной школы Караганды по итогам социально-исследовательского проекта подготовил сборник «След войны в истории моей судьбы». В НИШ Уральска организовали акцию «Кестелi орамал», ученики и учителя вышили имена своих родственников – ветеранов войны и тыла. А учитель

Назарбаев Интеллектуальной школы Актау Светлана Озган в юбилейный год Победы нашла могилу деда Озгана Косанова, которую ее семья искала с 1943 года.

Рассказы и фильмы, фронтовые фотографии и письма – это дань памяти и уважения родным людям, сражавшимся на фронтах и в тылу. В Ленте памяти ученики признались, что теперь понимают, почему День Победы называют праздником со слезами на глазах, и почему главными реликвиями в каждой казахстанской семье остаются фронтовые письма и фотографии, похоронные извещения, орденские книжки, боевые награды, наручные часы ветеранов…

Добавим, что на основе семейных архивов создается электронный «Архив памяти», а также планируется сделать марафон традиционным.

Татьяна Кравченко