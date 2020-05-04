Жди меня, и я вернусь…

Братья Толеухан и Бекмуханбет Абитовы прошли всю Великую Отечественную войну и вернулись домой живыми.

Так сложилась судьба, что оба они ушли на фронт в самом начале войны, но у каждого был свой боевой путь.

– Мой дед Толеухан Абитов был призван на фронт 24 мая 1942 года Бухтарминским райвоенкоматом, – рассказывает внучка Жанна Толеуханова. – Прошел обучение в Семипалатинске в составе 128-го запасного полка. 15 июня того же года прибыл на службу в составе 13-й армии 143-й

дивизии 800-го стрелкового полка Брянского фронта Орловского направления. Об этом я прочла в его личных записях.

В феврале 1943 года он получил пулевое ранение в руку во время наступательного боя в Никольском районе Орловской области. После лечения продолжил службу в рядах 87-го пограничного полка. В 1944 году в составе 320-го Гданьского погранполка воевал против бандформирований националистических подполий. Демобилизовался 16 октября 1945 года. Домой вернулся в 1946 году. Жил и трудился бухгалтером в родном селе Аюда Уланского района.

По рассказу внучки, приехав домой, Толеухан узнал, что его брат Бекмуханбет погиб на фронте. Как оказалось, в конце войны на него пришла, так называемая черная бумага (қара қағаз) – похоронка. Родные держали траур, отвели, как полагается, 40 дней. Когда пришло время отвести год со дня его смерти, неожиданно родственники получили письмо от него самого. Оказалось, что он жив! Тогда вместо поминок устроили той.

Как выяснилось, Бекмуханбет дошел до Германии и сражался с фашистами уже на их территории. Штурмовал и освобождал Галле, Мангейм и другие немецкие города. В 1943 году их отряд попал в окружение, оставшихся в живых бойцов взяли в плен. Но в фашистском плену они пробыли недолго. Наших солдат спасла армия США. Под натиском союзников Красной Армии враг был вынужден отступить. В том же году брат Толеухана был тяжело ранен, но выжил. Именно тогда по ошибке его имя внесли в список погибших. Домой Бекмуханбет вернулся лишь в конце 1946 года. С осколком под лопаткой, но живым. Он трудился животноводом в селе Верхние Таинты Уланского района до самой пенсии. Умер в 1996 году. Его брат Толеухан Абитов ушел из жизни чуть раньше – в 1990 году.

Юрий Пааль