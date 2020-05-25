Ждем встречи в театре!

Семей – духовный и культурный центр, где состоялись в профессии и заслужили любовь публики немало талантливых артистов. Здесь царит особая творческая атмосфера, которую невозможно не почувствовать, однажды посетив этот город.

Из-за ограничительных мер объекты культуры одними из первых закрылись для посетителей. Однако это не мешает артистам радовать своих поклонников выступлениями. Уже третий месяц солисты и творческие коллективы городского Дворца культуры исполняют полюбившиеся песни и представляют танцевальные номера в режиме онлайн. На День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы артисты подготовили концерт и провели его в пустом зале. Однако благодаря современным технологиям представление стало доступным для огромного количества зрителей, гораздо большего, чем мог вместить в себя зрительный зал.

– Помимо онлайн-концерта, проводится также немало мероприятий, – рассказала художественный руководитель ГДК Гульжан Куанышева. – Наши артисты выходят на связь по «Скайпу». По вечерам проводятся онлайн-концерты. Наш директор организовывает диалог с Нур-Султаном, Алматы и Талдыкорганом, проводит видеоинтервью с актерами, сыгравшими роли Абая, такие как Сагындык Жумадил и Бекен Имаханов. Также наши артисты сняли клип «Бірге қосу».

Несмотря на обилие творческих планов и плотный рабочий график, артисты занимаются волонтёрством. В период карантина они развозили пенсионерам маски и продуктовые наборы.

Пока не ясно, в каком формате в Семее отметят День защиты детей. Но подготовка к этому любимому горожанами празднику идет полным ходом.

– На 1 июня мы готовим онлайн-поздравление. Наши солисты с семьями выйдут в эфир. Студии песни и танцев проведут свои мастер-классы, – поделилась художественный руководитель Дворца культуры.

Пока карантинный режим в Семее не снят, артисты каждую неделю продолжают радовать зрителей онлайн-выступлениями. Концерты проходят три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Увидеть их можно в социальных сетях на официальных страницах городского Дворца культуры.

Не остались без внимания и театралы. Коллектив русского драматического театра имени Фёдора Достоевского два месяца не расставался со своими зрителями. Артисты записывали видеоролики, где выступали не только в привычном амплуа, но и премеряли на себя роли сценаристов, режиссёров и декораторов, активно задействовали в домашних постановках всех членов семьи.

Директор театра Яков Горельников отметил, что его коллектив и есть одна большая дружная семья и добавил, что в трупе много актерских семей, когда супруги играют на одной сцене.

– В эту сложную ситуацию с коронавирусом, в которую попал весь мир, и в частности мы, голос актера и голос театра нужен был для поддержания духа, оптимизма и веры в завтрашний день, – отметил Яков Горельников. – Нам хотелось, чтобы горожане улыбнулись, забыли хотя бы на секунду о проблемах и двигались дальше.

Сами актеры признаются, что очень скучают по зрителям и с нетерпением ждут встречи в театре.

Флора Левина

Семей