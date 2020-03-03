«Еңбек» в помощь

В государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» приняли участие 41700 жителей региона.

В 2019 году на реализацию государственной программы из разных источников было выделено 10,6 миллиарда тенге. Из них освоено 9,9 миллиарда тенге. Были недоосвоены средства, предназначенные для краткосрочного профессионального обучения и реализации новых бизнес идей.

– В рамках проекта «Бастау бизнес» обучение прошли 3700 человек, из них 3079 защитили свои бизнес-планы, профинансирован 1491. По проекту «Жас кәсіпкер» завершили обучение 1300 человек, защитили бизнес-планы 1018, профинансирован из них 681, – отметил и. о. заместителя руководителя Управления координации занятости и социальных программ ВКО Досхан Кайргазинов.

Ания Есмухамет