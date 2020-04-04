Ещё одна четверть

Школьные каникулы подходят к концу, впереди последняя четверть. Как теперь учащиеся школ ВКО будут осваивать науки?

В связи с объявленной в мире пандемией коронавируса школьники Казахстана вышли на весенние каникулы раньше времени – 16 марта. С 6 апреля они вернутся к обучению, но в дистанционном формате. Напомним, студенты вузов и ТиПО уже несколько недель получают знания в удаленном режиме.

Ребят ожидает ряд нововведений, которые помогут им возобновить учебный процесс, находясь дома. Теперь учиться можно просматривая программы телеканалов «Балапан» и «Ел Арна», а также слушая радио Qazaq radiosy.

На днях министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что во время обучения нет необходимости использовать метод онлайн-стриминга. Уроки будут проходить с помощью программ, не рассчитанных на онлайн-занятия. Такие платформы уже содержат готовые видео-уроки.

– Онлайн-занятий не будет, – сказал Асхат Аймагамбетов. – Будем основываться на других механизмах. На родительских собраниях звучали такие предложения. Провели несколько встреч с педагогами в виртуальном формате. Преобладало мнение, что следует больше использовать мессенджеры, электронную почту, электронные специальные программы.

По информации МОН РК, помимо образовательных интернет-ресурсов, в определенных малокомплектных школах будет использоваться традиционный формат обучения. Также новые знания можно будет получить и с помощью «Казпочты». В стране есть населенные пункты, в которых нет ни школ, ни тем более Интернета. Школьники, проживающие там, обучаются в соседних селах.

– Если в обычное время для них предусмотрен подвоз, то в период ЧП необходимо организовать доставку учебных материалов на дом. От педагога к школьнику и обратно, – считают в министерстве.

К слову, школьники и их родители уже успели опробовать процесс дистанционного обучения. С детьми в онлайн-формате провели классные часы, взрослые поучаствовали в родительских собраниях не выходя из дома.

Ания Есмухамет