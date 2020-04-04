В Восточном Казахстане зарегистрированы ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией.

По сообщению руководителя областного управления здравоохранения Ильяса Мухамеджана, положительный анализ выявлен у 82-летней жительницы Усть-Каменогорска.

В январе текущего года женщина пребывала в Российской Федерации, а 1 апреля с жалобой на здоровье самостоятельно обратилась в поликлинику по месту жительства. В ходе рентгенологического исследования был поставлен диаг-ноз «пневмония». Бригадой скорой медицинской помощи пациентка была доставлена в стационар. Согласно действующему алгоритму диагностирования пациентов с пневмонией, у женщины взяли анализ на COVID-19. Результат оказался положительным.

Сотрудники медицинских служб в экстренном порядке провели мероприятия по обследованию граждан, контактировавших с зараженной. Было выявлено 198 близких и потенциальных контактных лиц. Люди, имевшие близкий контакт с женщиной, размещены в карантинном стационаре, потенциальные – на домашней обсервации. У контактировавших в стационаре, где лежала женщина, также взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. Три из четырех оказались отрицательными, четвертый еще в работе.

Сотрудники полиции обеспечили оцепление и правопорядок в местах проведения эпидемиологических расследований, проведена дезинфекция всех мест пребывания пациентки. В настоящий момент состояние женщины оценивается как среднетяжелое.

Когда верстался номер, стало известно ещё об одном зарегистрированном и лабораторно подтвержденном случае заболевания COVID-19. Положительный анализ выявлен у жителя Усть-Каменогорска 1938 года рождения. 30 марта мужчина поступил в одну из клиник города с пневмонией. В соответствии с алгоритмом также был проведен тест на наличие коронавируса.

Сейчас мужчина переведен в инфекционную больницу и получает лечение. Его состояние средней степени тяжести. В наличии сопутствующая патология – онкогематологическое заболевание.

Выявлено 55 контактировавших с мужчиной человек. Из них 12 пациентов стационара, находившихся вместе с ним на лечении. У них были взяты анализы, результаты которых отрицательные. Остальные 43 анализа находятся в работе.

Родственных связей с вышеназванной пациенткой мужчина не имеет. Проводится расширенное эпидемиологическое расследование, а также дезинфекционная обработка всех контактных общественных мест.

Дарья Антон