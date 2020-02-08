К 175-летию Абая труппа Русского драматического театра имени Ф. М. Достоевского репетирует поэтический спектакль под рабочим названием «Слова назидания» в постановке молодого талантливого режиссера Айдына Салбана.

Айдын Салбан – художественный руководитель Казахского музыкально-драматического театра имени Абая.

– Это будет взгляд нового поколения на мудрость, гениальность Абая. Зритель, придя в театр, в очередной раз убедится в актуальности идей великого казахского мыслителя. Все, что сейчас происходит вокруг нас в мире: война и мир, радость и злоба, человеколюбие и ненависть – все это уже описано, прочувствовано Абаем в его произведениях. Абай и сейчас, в XXI веке, интересен миру, ему есть что сказать, – пояснил выбор темы для новой премьеры директор русской драмы Яков Горельников.

Айдын Салбан воспринял приглашение коллег с энтузиазмом.

– Абай, на мой взгляд, в своих произведениях говорит о тех качествах, которые помогают человеку оставаться Человеком. Это Разум, Воля, Сердце. Эти три вещи всю жизнь ведут человека к чему-то… Хочется верить, к хорошему! В нашем спектакле мы хотим поговорить на общечеловеческие темы. Ведь не только в нашей Степи, но во всем мире – там, где Разум, Воля и Сердце не вместе, там большие проблемы: катаклизмы, войны, конфликты, – считает режиссер.

Он привел такой пример: где все решает только Разум, он велит человеку, чтобы он властвовал, и сразу вспыхивают убийства, перевороты, войны.

– Человек – противоречивое существо, ведь только он может создать и сам же разрушить. Никто в животном мире так не делает. Абай назидает и нам, своим землякам, и всему миру! – сказал Айдын Салбан.

В новом спектакле это найдет отражение не только через вербальные средства выражения, но и через пластику, вокал, звук, современные технологии.

Премьера намечена на середину марта.

Примечательно, что буквально на днях Айдын Салбан поставил в родном для него Казахском музыкально-драматическом театре имени Абая спектакль к 175-летию великого поэта-мыслителя. Творческий коллектив представил вниманию зрителей поэтический спектакль «Бес нәрсе…» («Пять вещей»), вдохновлённый одноименным стихотворением Абая:

…Пяти вещей ты избегай,

К пяти вещам стремленье знай…

Узнай же, что бахвальство, ложь,

Лень, сплетни, деньги на кутеж –

Твои враги повсюду.

Мысль, труд, стремлений высота,

Довольство малым, доброта–

Пять дел, в которых чудо.

«Слова Абая – это кодекс нравственности. Не только в те времена, но и сейчас» – такова сквозная мысль премьерного спектакля, гармонично сочетающего в себе песни и поэзию.

Факт–лист: Айдын Салбан окончил Кыргызский государственный уни-

верситет культуры и искусства имени

Б. Бейшеналиева по специальности «Режиссер театра». Учас-

твовал в мастер-классе Лэвиса Уитлока по постановке музыкальных спектаклей; лаборатории IV международного форума-фестиваля «Наурыз» в Казани; режиссерской лаборатории, посвященной 80-летию А. Вампилова. Прошел повышение квалификации в Санкт-Петербурге в Государственной академии театрального искусства. Является номинантом и лауреатом ряда республиканских и международных фестивалей.

Айгуль Биданова