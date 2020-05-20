Есть такая профессия…

На вопросы о том, как поступить в военный институт и какие это дает преимущества ответил заместитель командующего РгК «Восток» Национальной гвардии, полковник Берик Токтаров.

В военный институт принимаются граждане Казахстана, имеющие законченное среднее образование. Они подают заявление в воинские части Национальной гвардии РК по месту жительства.

По прибытию абитуриенты проходят профессиональный отбор, сдав нормативы по физподготовке, проводится медосвидетельствование врачами, психотест на предмет военно-профессиональной направленности. Лица, не прошедшие ЕНТ в год поступления, сдают комплексное тестирование.

– Обучение в Военном институте Национальной гвардии Казахстана абсолютно бесплатное, – говорит Берик Токтаров. – Курсанты обеспечиваются общежитием, бесплатным трехразовым питанием, денежным довольствием, форменным обмундированием, учебной литературой. Программой обучения предусмотрена подготовка курсантов в качестве водителей категории «ВС». Ежегодно предоставляется очередной отпуск, причем проезд к месту отпуска бесплатный. – Готовят будущих офицеров по таким специальностям как – командная тактическая, командная тактическая воспитательной и социально правовой работы, командная тактическая автомобильного обеспечения, командная тактическая войск связи, командная тактическая инженерно-технического обеспечения войск, командная тактическая ракетно-артиллеристского обеспечения войск, а так же командная тактическая тылового обеспечения, – добавил Берик Токтаров. – У кадровых офицеров большие перспективы в карьерном росте.

Берик Токтаров подчеркнул, что в целом финансирование армии в стране неуклонно растет. В том числе и денежное довольствие военнослужащих. Многое зависит от выслуги лет, воинского звания, штатной должности, а так же классной квалификации. Денежное содержание ежегодно индексируется не ниже установленного уровня инфляции. При переезде в другой город в связи со служебной необходимостью выплачиваются подъемное пособие в размере двух должностных окладов на офицера и 50 процентов должностного оклада на каждого члена его семьи. В том числе при выходе в ежегодный отпуск военнослужащим выплачиваются пособие для оздоровления в размере двух должностных окладов, продолжительность отпуска зависит от выслуги лет. Например, менее 10 лет стаж – 30 суток, от 10 до 20 лет – 35 суток, 20 и более лет – 40 суток. Так же предусмотрены льготы при проезде на транспорте. Например, военнослужащий, члены его семьи имеют право на бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте по территории Казахстана, если следует на стационарное лечение, перемещается по службе и при увольнении с воинской службы. К бесплатной перевозке разрешено до десяти тонн груза собственных вещей. Так же бесплатным проездом обеспечиваются курсанты учебного заведения.

Ева Ким

Пресс-служба РгК «Восток»