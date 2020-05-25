Есть возможность – помогай

В период чрезвычайного положения в стране восточноказахстанские предприниматели проявили заботу о земляках.

Директор ТОО «Шалабай», депутат областного маслихата от партии Nur Otan Куаныш Сулейменов из Жарминского района принял участие в акции Biz Birgemiz. Он оказал поддержку представителям социально уязвимых слоев населения. Так, по его инициативе жителям сел Шалабай, Бирлик, Мариновка несколько раз раздали продуктовые наборы на сумму более 2,5 миллиона тенге.

– Многие оказались в трудной ситуации, – сказал Куаныш Сулейменов. – Считаю, что если есть возможность, то необходимо помогать людям. Ведь все казахстанцы – одна большая семья.

Чтобы поддержать земляков духовно, Куаныш Сулейменов провел онлайн-конкурс военной песни, посвященный 75-летию Великой Победы. Идею проведения мероприятия поддержали жители района и области. Победители песенного состязания были награждены денежными призами.

Александра Исаева

Жарминский район