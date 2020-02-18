Ее пример – другим наука

В поселке Новая Бухтарма внедряют эффективные методики воспитания подрастающего поколения.

Сотрудники Дома культуры «Цементник» уверены, что реализовать свои способности можно как в большом городе, так и малом поселке. Поэтому в рамках программы «Рухани жаңғыру» они открыли цикл мероприятий по проекту «100 новых лиц Казахстана». Первым гостем стала талантливый педагог, первый руководитель детского сада «Сказка» Лариса Полковникова, чей жизненный опыт служит отличным примером для молодежи.

Мероприятие прошло в формате ток-шоу «100 вопросов взрослому», на котором учащиеся Ново-Бухтарминской средней школы узнали много интересного и познавательного.

Наша героиня родилась в Алтае, получила музыкальное образование. Позже ей предложили поехать в Москву и обучиться на руководителя молодежных организаций. Когда она получила диплом, сердце подсказало – нужно возвращаться на свою малую родину и делиться опытом с земляками. После замужества переехала в Новую Бухтарму.

– Стала работать в школе завучем по воспитательной работе, – рассказала Лариса Полковникова. – Мне это было близко, ведь я как раз сотрудничала со школьной молодежью.

С приходом нового педагога школа обрела второе дыхание, в ней заработала Школьная ассоциация новобухтарминских старшеклассников (ШАНС), основная деятельность которой была направлена на воспитание патриотизма, уважение к истории и природе малой родины. В течение нескольких лет реализовывался авторский проект Ларисы Тимофеевны «Робинзоны» – соревновательная игра, победители которой участвовали в двухдневных походах.

Лариса Полковникова стояла у истоков создания детского сада «Сказка», а позже стала первой заведующей этим дошкольным учреждением. Она ввела новшества в воспитательную систему, которые актуальны на сегодняшний день. Благодаря ей ключевым видом деятельности стала проектно-исследовательская, в основе которой лежит познание окружающего мира через практические действия. Такой подход дал результаты: дошкольное учреждение неоднократно становилось призером как на областном, так и республиканском уровне по защите детских проектов.

Педагог вышла на заслуженный отдых, но поняла, что сидеть просто так дома не сможет. Поэтому сейчас работает в музыкальной школе, открывает новые таланты. Вместе с воспитанниками они трудятся над мюзиклом «Снежная королева».

– Это руководитель с большой буквы. Она помогает подрастающему поколению обрести себя, делится опытом, – отметила методист детского сада «Сказка» Асель Куракпаева. – Всегда говорит: «С какой бы проблемой ты ни столкнулся, ищи ее решение в себе. Проанализируй, что бы ты мог сделать, чтобы исправить ситуацию». Такой мудрый педагог.

На ток-шоу «100 вопросов взрослому» ребята активно задавали интересующие их вопросы. За самый оригинальный из них одна из школьниц даже удостоилась небольшого приза от героини вечера.

– Лариса Тимофеевна очень увлекательно рассказывала о своей учебе, жизни и путешествиях. Так интересно узнать больше о своем учителе, – поделилась впечатлениями ученица 5-го класса Жансая Жандосқызы. – Особенно пришелся по душе ее проект «Робинзоны», в рамках которого она со школьниками ходила в походы.

Ученики Ларисы Полковниковой из музыкальной школы приготовили для гостей творческий сюрприз – исполнили на флейте чарующие мелодии и показали отрывок из постановки «Снежная королева».

Татьяна Кравченко

Район Алтай