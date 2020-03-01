Единство – фундамент государства

День благодарности – это не только всенародная акция памяти, но и праздник дружбы, понимания и согласия в Казахстане, где проживают более 130 этносов.

Встреча представителей этнокультурных объединений, приехавших из районов и городов области, а также активистов Лиги молодежи и членов научно-экспертной группы АНК ВКО прошла в областном Доме дружбы – центре общественного согласия.

Устькаменогорцы и гости города с интересом обсудили книжную выставку, где были представлены произведения Абая Кунанбайулы, а также научные труды деятелей Ассамблеи народа Казахстана.

Выставка декоративно-прикладного искусства раскрыла новые яркие факты о быте, культуре и традициях различных казахстанских этносов.

А дегустация национальных блюд «Большой дастархан дружбы» погрузила собравшихся в атмосферу единения и праздника.

В мероприятии принял участие глава региона Даниал Ахметов.

– День благодарности стал олицетворением дружбы, сплоченности и созидания, – сказал аким области. – Символично, что он отмечается в день создания Ассамблеи народа Казахстана, 25-летний юбилей которой мы отмечаем в этом году. Это дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны, которые плечом к плечу пережили непростые времена и под руководством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева за короткий срок построили независимый Казахстан. Это благодарность казахстанской земле и казахскому народу, гостеприимно принявшему людей разных этносов, приехавших в Казахстан порой в результате трагических событий. И это неслучайно, потому как фундаментальными ценностями казахского народа являются великодушие, гостеприимство и милосердие.

История нашей страны – это история стабильности. Все, чего добилась республика, стало возможным благодаря единству и сплоченности казахстанцев, которые сообща построили казахстанское общество на принципах гражданской идентичности. Это самое главное для народной памяти, для дружбы и взаимопонимания людей.

Восточно-Казахстанская область – яркий пример того, как в мире и согласии проживают представители 105 этносов, 20 различных конфессий, действуют 13 Домов дружбы – центров общественного согласия, включающих в себя 117 этнокультурных объединений, Советы матерей. Члены АНК не только бережно сохраняют традиции, но и выступают медиаторами, экспертами в вопросах развития региона, организуют благотворительную деятельность.

– Как отмечает Президент Казахстана Касым-Жомарт

Токаев, мир и общественное согласие являются фундаментом нашего государства, – подчеркнул Даниал Ахметов. – История показывает, что казахстанский народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах, и мы знаем, насколько важно его беречь. Недавние события в Жамбылской области еще раз подтвердили эту необходимость. Единство – это стержень нашей государственности, когда люди живут в спокойствии.

Состоялась церемония награждения общественных деятелей, которые внесли большой вклад в укрепление единства народа Казахстана, сохранение мира и согласия. Благодарственные письма получили член АНК Лео Шик, председатель ОО «Женщины-мусульманки» Кульбарам Етекбаева, глава Совета общественного согласия ВКО Геннадий Пуссеп, руководитель азербайджанского этнокультурного объединения «Азери» Эльвин Демирчиев и директор Уланского Дома дружбы Аяужан Мусина.

– Мы все разные, но у нас одна Родина – Казахстан, которой мы и наши потомки должны говорить спасибо за мирное небо, счастье, благоденствие, достаток, – сказала активист татарского этнокультурного объединения Роза Цис. – Пусть процветает Казахстан!

Мероприятие продолжилось праздничным концертом.

Ева Ким

Дмитрий Франчук