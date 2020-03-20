Дышите полной грудью

В Восточно-Казахстанской области тема профилактики и борьбы с туберкулезом не теряет своей актуальности. Что делается для решения проблем, связанных с социально опасным заболеванием, каких результатов уже удалось достичь и почему так важно вакцинироваться против туберкулеза, рассказала главный врач областного фтизиопульмонологического центра Динара Садвакасова.

– Нам известно, была принята Стратегия ВОЗ по борьбе с туберкулезом. В чем ее суть?

– Туберкулез остается серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире, в том числе в Казахстане. В мае 2014 года принята Стратегия ВОЗ, позволяющая странам положить конец эпидемии туберкулеза к 2035 году. В нашей стране противотуберкулезные мероприятия осуществляются в соответствии с Комплексным планом по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан на 2014–2020 годы, утвержденным Постановлением Правительства от 31 мая 2014 года.

В рамках реализации второго этапа Комплексного плана в области проводилась поэтапная оптимизация коечного фонда противотуберкулезных организаций с усовершенствованием механизмов финансирования службы. Внедрены новые генно-молекулярные методы ускоренной диагностики туберкулеза. На средства Глобального фонда в нашу область приобретено 11 аппаратов gene-Xpert, обеспечена их доступность во всех районах области. Внед-рение данных ранних методов диагностики способствует своевременному выявлению туберкулеза и, соответственно, повышает эффективность лечения. Внедрены новые противотуберкулезные препараты с индивидуальным режимом лечения.

В сеть ПМСП переведены участковые фтизиатры с целью улучшения консультативно-диагностической помощи, повышения доступности фтизиатрической помощи. Обеспечено непрерывное обучение специалистов, в том числе и ПМСП по вопросам раннего выявления ТБ, непосредственно наблюдаемому лечению, новому внедренному видеонаблюдаемому лечению, фармаконадзору.

– Каковы показатели заболеваемости по Восточно-Казахстанской области и каких результатов в борьбе с туберкулезом удалось достичь?

– Действительно, мы можем говорить о результатах работы противотуберкулезной службы и сети ПМСП области и достигнутых показателях по целевым задачам Государственной программы «Денсаулық» на 2017–2019 годы. Индикатор заболеваемости по области снизился на шесть процентов (в 2018 году – 52,3 на 100 тысяч населения, в 2019 году – 49,2); индикатор смертности от туберкулеза снизился на 25,9 процента (в 2018 году по области 2,7 на 100 тысяч населения, в 2019 году – 2).

– Что еще нового появилось в диагностике и лечении туберкулеза в последние годы?

– Помимо вышесказанных новых методов диагностики ТБ и определения лекарственной чувствительности внедрены и другие технологии, например применение бронхоблокаторов. Их использование с противотуберкулезными препаратами позволяет повысить эффективность лечения. У пациентов ускоряются процессы прекращения выделения МБТ с мокротой, тем самым они становятся эпидемиологически безопасными для окружающих. В условиях хирургического отделения успешно проводятся видеоторакоскопические операции, направленные на подтверждение диагноза с помощью гистологического исследования пораженных тканей плевры и легкого.

– Вопрос о заболеваемости детей всегда стоит наиболее остро…

– Работа по профилактике, раннему выявлению заболевания и лечению туберкулеза у детей и подростков является одним из важнейших разделов Комплексного плана борьбы с туберкулезом. Хочу подчеркнуть, что болезнь эта управляема. Однако любое заболевание всегда легче предупредить, правильно? Для этого у нас существует несколько методов защиты ребенка от туберкулеза. Прежде всего, вакцинация БЦЖ. Эта вакцина была создана учеными

А. Кальметом и К. Гереном. Первая вакцинация новорожденного произведена во Франции в 1921 году. Вакцина БЦЖ приобрела заслуженное внимание, ведь с ее помощью начали предупреждать туберкулез у детей во многих странах мира. На сегодняшний день аналогов этой вакцины нет, она является единственным препаратом для специфической профилактики туберкулеза.

– Напомните, когда нужно делать прививку от туберкулеза и ревакцинацию?

– Вакцину БЦЖ впервые вводят новорожденному в роддоме, затем делают ревакцинацию в 6–7 лет. Вакцинированные дети (имеющие рубчик на левом плече) гораздо реже заболевают туберкулезом, и если такое случается, переносят болезнь легко.

– Но ведь сейчас все больше родителей отказываются вакцинировать детей и выступают против любых прививок. Как быть?

– Прежде всего, родителям нужно помнить, что детский организм особенно восприимчив к инфекционным заболеваниям, к которым относится и туберкулез. Прививки против инфекций – это абсолютно нормальное и привычное явление в нашей жизни. Да, к сожалению, в последние годы по Восточно-Казахстанской области, особенно в Усть-Каменогорске, участились отказы родителей от вакцинации БЦЖ новорожденных детей. Принимая такое решение, надо понимать, что от туберкулеза не застрахован никто, особенно ребенок. Факты говорят сами за себя: с применением вакцины БЦЖ смертность от туберкулеза у несовершеннолетних удалось свести почти к нулю, особенно у детей младшего возраста. Заболевают и умирают от туберкулеза в основном непривитые дети в период новорожденности.

В заключение хотелось бы напомнить, что диагностика, лечение и профилактика туберкулеза всем гражданам гарантированы государством и проводятся бесплатно. Поэтому в случае малейшего подозрения на заболевание обращайтесь за медицинской помощью в СВА по месту жительства. Настоятельно рекомендую взрослому населению ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр, включающий флюорографическое исследование органов грудной клетки. И помните, ваше здоровье в ваших руках!

Юлия Вторникова