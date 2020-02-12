Дух эпохи в шелесте страниц

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка «Историческая биография Казахстана», посвященная 555-летию Казахского ханства. Читателям представлены художественные произведения, исследования и научные труды, раскрывающие тему истоков казахской государственности.

Благодаря просветительскому проекту «Халық тарих толқынында», позволившему собрать и изучить документы по истории Казахстана из ведущих мировых архивов, было установлено, что истинная государственность республики ведет свое летоисчисление с 1465 года, когда образовалось Казахское ханство. Книги, представленные на выставке, охватывают все периоды существования и развития Казахстана – от древности до наших дней.

Как рассказала сотрудник читального зала Яна Абдеева, особую ценность представляет труд А. Толеубаева «Проблемы эпохи бронзы и раннего железного века Казахстана». В них приводятся результаты анализа древних источников и археологических раскопок. Сотрудница библиотеки также отметила книгу «Великая Степь в античных и византийских источниках» А. Гаркавца.

– Дело в том, что земля, на которой по праву сейчас располагается наша родина, пользовалась большой популярностью среди путешественников и исследователей со всех краев земного шара. В данном издании 2019 года приводятся источники с XII века до н.э. до XV века н.э., – отметила Яна Абдеева. – Интереснейшая работа профессора ВКГУ им. С. Аманжолова С. Игибаева «История Казахстана в источниках и материалах», в ней приводятся источники от древности до XX века. Причем автор опирается на данные не только специалистов, но также студентов и всех заинтересованных лиц.

На презентации представили уникальный казахстанско-корейский каталог «Золото властелинов казахских степей». В издании обобщены исследования «каменных курганов», затрагиваются проблемы взаимодействия культур на территории Шелкового пути и вопросы влияния искусства саков и сарматов, населявших в древности степные просторы Казахстана, на древнюю культуру Кореи.

– Очень хотелось бы обратить внимание на книгу

С. Едилхановой «Казахско-джунгарские взаимоотношения в XVII – XVIII веках». Дело в том, что многие при упоминании джунгар сразу вспоминают военные столкновения. Но на самом деле – и, наверное, это для кого-то станет открытием – с джунгарами не всегда воевали. Зачастую эти отношения носили культурный, торговый и дружественный характер, – пояснила Яна Абдеева.

Отдельным блоком «История в романах» представлены художественные произведения на историческую тему. Они известны и ценятся тем, что невероятно точно передают дух ушедших времен и увлекательно рассказывают о событиях, происходивших на землях Казахстана. Среди экспонатов – «Саки» Б. Жандарбекова, «Кочевники» И. Есенберлина, «Исполины» А. Тынибекова и многие другие.

– Сотрудники библиотеки проделали огромную работу, – сказал доктор исторических наук, профессор ВКГУ им. С. Аманжолова Советхан Игибаев. – Представлены весьма разнообразные книги от древности и эпохи средневековья до новейшего времени. Конечно же, эта выставка имеет огромное значение для читателей, особенно для молодежи, воспитывает любовь и уважение к Родине и истории народа.

В завершение презентации приглашенные студенты ВКГУ им. С. Аманжолова, колледжа КАСУ, старшеклассники прослушали лекцию Советхана Игибаева, приняли участие в историческом блиц-тестировании и написали тематический диктант на латинице.

Кристина Кирдяпкина