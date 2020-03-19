Духовный путеводитель

В 277 школах региона создаются тематические кабинеты «Абайтану». Один из таких классов торжественно открыли в Уваровской средней школе Глубоковского района.

Воплотить проект в жизнь педагогам школы помогли меценаты Римма Гуслякова и Дмитрий Тихонов.

Гости торжества и ученики отметили, насколько новый класс красивый и уютный. В нём новая мебель, плакаты и стенды, посвященные жизни известного казахского философа, а также компьютер, интерактивная доска, музыкальный центр. Все это позволит учащимся погрузиться в мир поэзии Абая, прикоснуться к красоте поэтического слова. Кроме того, собраны дидактические материалы и комплекты книг поэта.

В этом учебном кабинете помимо уроков планируется также проведение различных тематических конференций и семинаров.

Директор Уваровской средней школы Лика Бозтаева отмечает, что сегодня как никогда необходимо приобщать подрастающее поколение к ценностям духовной культуры.

– Анализируя проблемы современного образования, невозможно не обратиться к творчеству казахского просветителя и поэта Абая Кунанбайулы, – говорит она. – Среди назиданий Абая есть немало таких, которые с большим успехом послужат и для современной действительности. Его размышления о науке, знаниях, воспитании во многом перекликаются с требованиями наших дней, созвучны прогрессивным идеям современной педагогики и психологии.

После церемонии открытия кабинета учитель казахского языка Майра Акатаева провела открытый урок в 6-м классе на тему: «Қажым Жұмалиев. Абайдың табиғат лирикасы».

Бахыт Сарсембаева