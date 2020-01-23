Духовный ментор и мотиватор

21 января в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» прошел праздничный концерт «Қазақ халқы – Абайдың халқы», который дал старт циклу торжественных мероприятий, посвященных 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. В церемонии приняли участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

«Астана Опера» собрала сотни ценителей творчества Абая. Перед ними выступили народные артисты СССР и Казахстана Асанали Ашимов, Алибек Днишев и Роза Рымбаева, известные деятели культуры Майра Мухамедкызы, Айман Мусаходжаева, Берик Айтжанов, лауреаты международных и республиканских конкурсов, молодые таланты. Представленная концертная программа отразила все музыкальное наследие Абая.

О том, как пройдет Год 175-летия Абая Кунанбаева, рассказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

– На международном, республиканском и региональном уровне пройдет более 500 мероприятий. Одними из значимых станут научно-практическая конференция, которая состоится в августе в Семее, и международная конференция, запланированная в октябре в Нур-Султане. На них, мы надеемся, личность и наследие Абая будут всесторонне изучены и раскрыты, – сказала Актоты Раимкулова.

В то же время она подчеркнула, что предстоящие мероприятия не станут накладными для бюджета, не вызовут огромных трат.

– Президент РК Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что главная цель юбилейного года – это не проведение тоев, а размышления о наследии Абая. Для мероприятий расточительства допущено не будет. Некоторые проекты будут осуществлены не только в этом году, но и продолжатся в дальнейшем, – отметила министр.

Это касается и зарубежных мероприятий.

– При посольствах Казахстана в ряде стран будут открыты Центры Абая. Как знак того, что в мире бережно относятся и к трудам поэта, и к нашим национальным ценностям в целом, – добавила Актоты Раимкулова.

По ее словам, поэт опередил своё время и сформировал систему взглядов, которая в сложные периоды истории смогла объединить народ и национальные ценности родного языка и культуры.

– Философия Абая стала неотъемлемой частью нашей культурной и национальной идентичности. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев не раз подчеркивал, что глубокие мысли и откровения Абая должны лечь в основу наших повседневных дел. Это станет доказательством верности мудрым заветам и осознания долга нашего поколения перед памятью учителя нации, – сказала министр культуры и спорта.

Она отметила, что идея концепции всесторонне развитого человека, сформированная Абаем, могла бы стать ориентиром для воспитания молодого человека.

– Особое значение имеет концепция всесторонне развитого человека – «Толық адам», которую в своих трудах сформулировал Абай. Речь идет о трудолюбивых, открытых миру, стремящихся к постоянному развитию, добру и созиданию людях, достойных быть примером для других. Личность мыслителя и его жизненные установки являются ценностными ориентирами для многих поколений казахстанцев. А современная молодежь воспринимает выдающегося мыслителя как духовного ментора и мотиватора, – подчеркнула Актоты Раимкулова.

Елена Лазурина

Нур-Султан