Духовное возрождение

В Государственном университете имени Шакарима состоялась республиканская конференция «Наследие Абая и исламские ценности».

Организаторами её выступили представители Духовного управления мусульман Казахстана и Университет Шакарима. Обучение молодого поколения через духовое наследие Абая – такова главная цель конференции.

В работе круглого стола приняли участие главный муфтий Республики Казахстан Наурызбай кажы Таганулы, студенты и представители интеллигенции.

– Земли Семея – священное место, родина Абая и Шакарима, – сказал Наурызбай кажы Таганулы. – В рамках программы «Рухани жаңғыру» мы посещаем священные места Казахстана, чтобы поддержать проект духовного возрождения. Очень важно проводить такие встречи, конференции и собрания в стенах учебных заведений. Сегодня мы говорим о духовном наследии Абая в свете исламской религии, так как Абай имел очень тесную связь с религией и обучался в медресе.

На пленарном заседании представили доклады о духовном наследии Абая, аль-Фараби, человеческих ценностях и духовном воспитании молодого поколения. В этом году Духовное управление мусульман Казахстана празднует 30-летний юбилей. В этой связи запланировано проведение множества мероприятий, в том числе предполагается, что несколько мечетей будут названы именем Абая.

Флора Левина

Семей