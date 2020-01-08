Дружба дороже богатства

На расширенном заседании Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области подвели итоги работы за 2019 год.

В мероприятии приняли участие руководители Домов дружбы и методисты, представители научно-экспертной группы АНК ВКО, учёные, молодёжь региона.

Перед началом мероприятия в фойе областного Дома дружбы – центра общественного согласия прошла этнографическая выставка, где были представлены предметы материальной культуры этносов Восточного Казахстана.

На заседании заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Жанна Аскарова подчеркнула важность реализации государственных программ, направленных на укрепление мира и согласия, рассказала о крупнейших акциях года.

– В течение года прошёл ряд разноформатных мероприятий, таких как праздники Курбан айт, Сабантуй, Иван Купала, казахстанско-корейский форум, фестиваль культуры «Бабалар мұрасы», – перечислила Жанна Аскарова. – По итогам 889 благотворительных акций было собрано 92 млн тенге. Эти средства пошли на поддержку незащищенных слоев населения, восстановление Арыси и другие добрые дела.

Было особо отмечено, что 2020 год станет для Ассамблеи народа Казахстана юбилейным.

Директор Дома дружбы Семея Надежда Шарова рассказала о том, как готовятся к этому юбилею в городе, а также к 175-летию Абая. Заместитель директора Дома дружбы – центра общественного согласия ВКО Равиль Юнусов отчитался о проделанной работе молодёжного движения «Жаңғыру жолы».

Профессиональный медиатор Тулетай Танекенова доложила, сколько дел по итогам года разрешено в досудебном порядке.

Социолог Элеонора Столярова рассказала о вкладе кафедры АНК в реализацию проектов «Рухани жаңғыру».

Также обсуждена работа Совета матерей, Клуба меценатов, Клуба журналистов и других объединений.

Ева Ким